Adı Efsane 12. son bölüm fragmanı ve özeti

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Rojda Demirer ve Almila Ada'nın paylaştığı Adı Efsane, 12. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Melis, Hakan'ı affedecek mi? İşte Adı Efsane 12. bölüm fragmanı ve özeti...

ADI EFSANE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Tarık, Bahar’la ikisinin bir şansı hak ettiğini düşünüyor. Bahar, Tarık’ın jestine karşılık veriyor. Melis’in inadını kırmanın yollarını arayan Hakan, arkadaşlarının yardımıyla onun için bir sürpriz hazırlıyor.

Hakan’a olan kini gitgide artan Kıvanç, Hakan’ın canını yakmak için bu defa farklı bir yöntem deniyor. Hakan ve Fiko ise, başlarına geleceklerden habersiz Kıvanç’ın oyununa dahil oluyorlar.

Bahar ve Tarık’ı dans ederken gören Seçil ne yapacak? Hakan ve Fiko yaptıkları büyük hatanın altından nasıl kalkacaklar?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Tarık, kızlarının okuduğu kolejden gelen koçluk teklifi sonrasında bir karar vermek zorundadır. Melis, “ya takımın ya biz” diyerek babasına baskı yapmaktadır.

Hakan, Melis’in asıl derdinin kendisiyle olduğunun farkındadır. Melis’in karşısına çıkıp gerçekleri tokat gibi yüzüne çarpar. Fiko kendini toparlamaya çalışır, artık çok daha büyük hedefleri vardır...

Bahar, Tarık’a kolejden gelen teklif karşısında ne yapacak? Melis, yanlış yaptığını kabul edip kararından dönecek mi?