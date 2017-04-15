TELEVİZYON
15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Alişan, Çağla Şıkel
TELEVİZYON

Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!

Daha önce Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile beraber rol alan Alişan yeni dizi müjdesi verdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:56:09 Güncelleme: 12:57:21

Yeni şarkısı 'Uslu Dururum' ile sevenleriyle buluşan Alişan, Baba Radyo'da 'Babanın Kızı Ayşe' programına konuk oldu. Yeni çalışmalarını anlatan ünlü türkücü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alişan, Çağla Şıkel ile birlikte kamera karşısına geçeceği yeni komedi dizisinin de haberini verdi. Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak komedi dizisinde yine bir mahalle hikayesi işlenecek.
 
"İNSANLAR ENTRİKALI DİZİ İZLEMEKTEN SIKILDI"
 
Son yıllarda TV ekranlarındaki dizileri eleştiren Alişan, "İnsanlar bol entrikalı diziler izlemekten sıkıldı. Bol entrika için uç şeyler yapmaya başladık” dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği 6 ay içerisinde evleneceğim sözünün hatırlatılması üzerine Alişan, artık söz verirken tarih belirtmeyeceğini, söz verdiği dönemde bir ilişkisinin olduğunu ancak evlilik yoluna giremediğini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Artun, Raşel'e kancayı takıyor!
TELEVİZYON

Zahide, oğluyla karşılaşıyor!
Yeni Gelin 6. bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Bella, Adana'yı terk ediyor mu?
Adı Efsane 12. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Melis, Hakan’ı affedecek mi?
"Fi" yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON

"Fi" yeni bölüm tarihi açıklandı!
Yurdaer Okur diziyi bıraktı!
TELEVİZYON

Yurdaer Okur diziyi bıraktı!
Elvan, Seray ve Atıf'ın karşısına dikiliyor!
TELEVİZYON

Remzi, Suzan'ı affetmiyor
Aşk ve Mavi 23. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Ömer, Mavi'ye tüm gerçeği anlatacak mı?
Rıza Baba ve ekibi, Oktay'ı kurtarabilecek mi?
TELEVİZYON

Gümüş ve adamları Oktay’ı kaçırıyor!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET SON GÜNLERDE MASALARDA EN ÇOK KONUŞULAN
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK YENİ RANT KAPISI: GURUCULUK
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ANNE OLMANIN İDEAL YAŞI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR OFİS ‘FİLOZOFU’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ PORTAKAL ÇİÇEĞİ ZAMANI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS AÇ KALMAK VEYA KALMAMAK BÜTÜN MESELE BU!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN NETFLİX Mİ, BLU TV Mİ YOKSA PUHU MU?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Zahide, oğluyla karşılaşıyor!
  • 2 Bella, Adana'yı terk ediyor mu?
  • 3 Melis, Hakan’ı affedecek mi?
  • 4 "Fi" yeni bölüm tarihi açıklandı!
  • 5 Yurdaer Okur diziyi bıraktı!
  • 6 Boran Konağı’nda Süreyya ve Esma savaşı!