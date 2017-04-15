Alişan ve Çağla Şıkel'den dizi sürprizi!

Yeni şarkısı 'Uslu Dururum' ile sevenleriyle buluşan Alişan, Baba Radyo'da 'Babanın Kızı Ayşe' programına konuk oldu. Yeni çalışmalarını anlatan ünlü türkücü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alişan, Çağla Şıkel ile birlikte kamera karşısına geçeceği yeni komedi dizisinin de haberini verdi. Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak komedi dizisinde yine bir mahalle hikayesi işlenecek.



"İNSANLAR ENTRİKALI DİZİ İZLEMEKTEN SIKILDI"



Son yıllarda TV ekranlarındaki dizileri eleştiren Alişan, "İnsanlar bol entrikalı diziler izlemekten sıkıldı. Bol entrika için uç şeyler yapmaya başladık” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği 6 ay içerisinde evleneceğim sözünün hatırlatılması üzerine Alişan, artık söz verirken tarih belirtmeyeceğini, söz verdiği dönemde bir ilişkisinin olduğunu ancak evlilik yoluna giremediğini belirtti.

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