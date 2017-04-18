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Bu Şehir Arkandan Gelecek 15. son bölüm fragmanı ve özeti

Bu Şehir Arkandan Gelecek, izleyicileriyle 15. kez buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 15. bölüm fragmanı ve özeti...

18 Nisan 2017 Salı, 23:38:24 Güncelleme: 23:39:29

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'nin hikayesini konu edinen Bu Şehir Arkandan Gelecek, izleyicileriyle 15. kez buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 15. bölüm fragmanı ve özeti...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 15. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sözleşme yüzünden Gülce'yle çalışmaya devam etmek zorunda olan Ali, bu durumdan çok rahatsızdır. Oğlunun sıkıntısını gören Şahin, ona destek olacaktır.

Belgin'in Bora'yla yaşadığı yasak ilişkinin basına yansımasının ardından magazinciler, Derin ve Belgin'in peşine düşer. Gülce ise Ali'yi reklam kampanyasının yüzü yapmak için kolları sıvamıştır.

Kokteylin olduğu gece Ali'ye yalnız gelmesini tembihleyen Gülce, Derin'i karşısında görünce çok bozulur. Ali'nin basına tanıtımı, Derin'in varlığı yüzünden skandala dönüşür.

Şahin, Ali ve Rauf Anne'yle birlikte Nesrin'i oğlundan istemeye gider. Aslı ve annesinin beklenmedik katılımıyla birlikte, bu 'kız isteme ziyareti' oldukça renkli geçecektir.

Belgin'in ihaneti yüzünden koğuşta dalga konusu olan Tekin, durumu hazmedemez. Yakında tahliye olacak olan mahkumlardan biri ona sorunu kökünden halletmeyi teklif eder.

Nesrin ve Şahin'in nişan gecesi ortaya çıkan Bora, Derin'in tepkisiyle karşılaşır. Tartışmanın sonucunda Derin, annesinin gerçek yüzünü öğrenir. Ancak Belgin'den hesap sormak için eve gelen Derin ve Ali'nin karşılaşacağı manzara, onları dehşete düşürecektir.

14. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gülce'nin menajerlik teklifini kabul eden Ali'nin arası hem babasıyla hem de Derin'le bozulur. Şahin'in inadını ne kadar kırmaya çalışsa da bunu başaramaz. Bora, polise kendisini vuran kişinin Tekin olduğunu söyler.

Polis, Aydemir ve Gülce'yle kutlama yaptıkları sırada Tekin'i gözaltına alır. Yiğit ve Süreyya arabanın bagajında buldukları Seyit'in cesedinden kurtulmaya çalışırlar. Ancak çok yakınlarında onları izleyen biri vardır.

Babası ve Derin'le yaşadığı sorunlardan bunalan Ali, maça hazırlanmak için şehir dışında kampa gider. Gülce kendisi dâhil olmak üzere Ali'nin herkesten uzakta, çalışmaya konsantre olmasını istemektedir. Ali, burada yeni antrenörüyle tanışır ancak onun Şahin'den farkını gördükçe hayal kırıklığına uğrar.

Oğluyla arası açılan Şahin'i, Nesrin teselli eder. Beraber dışarı çıktıkları gece Şahin, korkusunu alt ederek Nesrin'e bütün duygularını açar. Aslı ise annesinin mahalleden uzaklaşmak için yaptığı tatil baskısını fırsata çevirmeye karar verir. Ali'nin kaldığı otele giden Aslı'nın planı ortalığı fena halde karıştıracaktır.

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