İlk 3 bölümüyle izleyicilerle buluşan ve başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı Fi dizisi için izleyiciler yeni bölümü bekliyor. Peki Fi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fi dizisinin Puhutv üzerinde 254 bin takipçisi bulunuyor ve dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler "Fi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" diye merak ediyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Fi dizisinin Twitter hesabından yeni bölüm yayınlanma tarihi 21 Nisan olarak duyurulmuş ve 3 bölüm birden yayınlanacağı müjdesi verilmişti.

İzleyiciler de bugün sabah saatlerinden itibaren dizinin yeni bölümünü Puhutv üzerinden yayınlanmasını bekliyor. Puhutv'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada dizinin yeni bölümünün 21:00'da yayınlanacağı duyuruldu.

Fİ DİZİ HİKAYESİ

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle sadece puhutv'de yayınlanmakta.

Fİ DİZİ OYUNCULARI

Oyuncu Rol Aldığı Karakter Ozan Güven Can Manay Serenay Sarıkaya Duru Mehmet Günsür Deniz Berrak Tüzünataç Çzge Egeli Büşra Develi Bilge Görgün Tülay Günal Eti Osman Sonant Sadık

Fİ İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlü psikolog ve televizyoncu Can Manay aynı zamanda bir üniversitede psikoloji dersleri vermektedir. Manay, yeni almayı düşündüğü evin hemen yanındaki evde oturan Duru'yu görünce ona tutulur. Ama Duru'nun aşık olduğu Deniz adında bir adam vardır.

Can, doktoru Eti'ye gidip bu durumu anlatınca Eti, kendisine geçmişte yaşadıklarını tekrar yaşamaması için ondan uzak durmasını söyler. Ama Manay onu dinlemez ve eve yerleşmeye karar verir. Bu arada yeni tanıştığı bir gazetecinin asistanı ofisine gelir ve röportaj yapar. Röportajın sonunda Özge, ona 21 yıl önce akıl hastanesinde kaldığını söyler ve Manay bunu duyunca şaşırır.

Özge'yi odasından kovduktan sonra sınıfından öğrencisi olan Bilge ödevleri bırakmaya gelir. Ama o sırada elindeki bardağı parçalayınca Bilge ona yardım eder. Daha sonra yolda giderken Manay, Bilge'ye rastlar ve onu arabaya davet eder; öğrenir ki kardeşi bir engellidir. Duru'nun evine ziyarete gidince onun bir gösteride çıkacağını öğrenir. Gösteri gecesi ona farklı olduğunu gösterebilmesi için kırmızı bir tüy hediye eder.

Duru bunu takınca sevgilisi Deniz sinirlenir çünkü sahnede bütün herkesin eşit olmasını istemektedir. En sonunda Can Manay eve taşınma işlemlerine başladığında Deniz'in yanına uğrayıp ona söz verdiği hediyeyi bırakır ve arası gergin olan çiftle kahve içmeyi kabul eder.

Fİ İKİNCİ BÖLÜM ÖZETİ

Deniz ve Duru hala gösteride olanlar yüzünden kavgalıdırlar ve Can Manay ise gazeteci Özge Egeli'nin kendisine yaptığı ziyaretten hoşnutsuzdur. Özge, Can Manay'ın geçmişini ortaya çıkartmaya çalışırken işten kovulmuştur. Üniversiteye sponsor olan ünlü bir şirket, Deniz'den öğrencileri ile kendi istekleri dışında bir gösteri yapmasını ister ama Deniz şartları kabul etmeyince okul sponsoru kaybeder ve herkesin beklediği yıl sonu gösterisi iptal olur.

Can Manay öğrencisi Bilge'nin para karşılığı ödev yaptığını tespit eder ve onu dekanlığa bildirmekle tehdit eder. Ancak mutluluğu ile ne yapacağının cevabını bulabilirse Bilge, bursunu ve geleceğini kurtarabilecektir. Manay'ın eski bir arkadaşı Sıla çıkagelir ve ikili birlikte olur.

İkisi birlikte okulun sponsor sorununa çare ararlar ve Can Manay bu sorunu çözebileceğini söyler. Can Manay, bir tanıdığı olan Sadık'ın yanına gidip kendisi konuşarak sponsorluğu onaylayıp imzalamasını söyler ve iş hallolur. Bu arada Sadık, Manay'ın kirli geçmişini araştırma konusunda Özge'den yardım ister. Can Manay'ın ise evindeki gizli bir odada kameralar ile yan tarafındaki evi yani Duru'yu izlediği ortaya çıkar.

Fİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZETİ

Duru'nun okul arkadaşı Ceren, Londra'dan geri döner ve gösterinin baş dansçısı seçmeleri Duru ile Ceren arasında yapılır. Can Manay, önemli bir iş toplantısına geç kalınca Sadık ona sinirlenirken bir yandan da Özge'den yardım cevabı beklemektedir.

Duru, en yakın arkadaşı Ceren'e yenilme korkusuyla savaşırken Bilge ise kendisini disipline yollamak ile tehdit eden hocası Can Manay'dan af dilemeye çalışır. Bilge'nin geleceğini kurtarmasının yolu para karşılığı ödev yaptığı bir çocuğa gerçekten ödev yaptırmaktır. Ceren, Can ile yakınlaşmaya çalışır; Sadık ise Özge'nin neden kendisine dönmediğini öğrenmek istemektedir.

Bilge, geceyi ödev yaptırdığı çocuk ile birlikte olarak geçirir. Deniz ise yetenekli bir öğrencisine stüdyo kaydı yapmasında yardım eder. Ertesi sabah Bilge, yattığı çocuğun sevgilisi tarafından baskına uğrayınca evden sıvışır. Can Manay, gece eve aldığı Ceren'in uyuyakalmasına ve seçmelere geç kalmasına uğraşırken gidip Duru'ya hakkı olanı almasını söyler ve dudağına bir öpücük bırakır.