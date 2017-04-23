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Bodrum Masalı 32. son bölüm fragmanı ve özeti

Bodrum Masalı, 32. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölümde Ateş, Aslı'ya evlilik teklifi yapıyor. İşte Bodrum Masalı 32. bölüm fragmanı ve özeti...

23 Nisan 2017 Pazar, 00:09:03 Güncelleme: 00:25:12

Kadrosunda Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı Bodrum Masalı, 32. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Ateş, Aslı'ya evlilik teklifi yapıyor! İşte Bodrum Masalı 32. son bölüm fragmanı ve özeti...

BODRUM MASALI YENİ BÖLÜMÜNDE ASLI, ATEŞ İLE EVLENMEYİ KABUL EDECEK Mİ?

Ateş’in kendisini affettirmek için Aslı’ya evlilik teklif etmesine Yıldız ve Maya farklı tepkiler verir. Kelebek ise şimdiden Su’ya yapacağı teklif için kafayı çalıştırmaya başlamıştır.

Faryalı, hem Yıldız hem Maya yüzünden gerginlik yaşadığı Bora’nın odasına girerek onunla yüzleşir. Bu arada Bora, Evren’i tamamen oyun dışına atmak için onu adamlarına kaçırtır ve bilinmeyen bir yerde tutar.

Faryalı ise Maya ve Yıldız arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için ikisini bir masada buluşturmanın iyi bir fikir olacağını düşünür.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yıldız ile arasını düzeltmeye kararlı olan Faryalı, Yıldız’ın gönlünü almak için çabalar. Aslı ise Ateş’in yaptığı şirinliklere rağmen yelkenleri suya indirmez.

Maya’nın gelişinden sonra Bora ile eskisi gibi olmadığını düşünen Lal, Ateş’i de öptükten sonra iyice dağılır, yapayalnız kalır.

Evren, Bora’nın sırrını öğrenmek için Yıldız’ı kullanır ve bu büyük sırrı öğrenmek üzeredir. Gözde sırrını gizlemekte başarılıdır, Evren ile evlilik hazırlıklarına başlamışlardır.

Ateş Aslı’ya kendini affettirmek için kara kara düşünürken Ferdi’nin verdiği yüzük alma fikri aklına yatmıştır.

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