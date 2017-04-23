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Yeni Gelin
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Yeni Gelin herkesi ekran başına kilitledi

Show TV'de ekranlara gelen 'Yeni Gelin' dizisi 7. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni Gelin dün akşam ekrana gelen bölümü ile tüm kişilerde zirveye oturdu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:17:10 Güncelleme: 13:28:35

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, başrollerini; Jessica May ve Tolga Mendi paylaştığı güçlü oyuncu kadrosundan Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu ve Murat Kocacık'ın yer aldığı Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen bölümü ile tüm kişilerde zirveye oturdu. Total'de 6,85 izlenme oranı (rating), 16,00 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsleyen Yeni Gelin dün akşam ekrana gelen bölümünde #sevmeksuçmuş etiketi ile Twitter'ın Türkiye gündeminde uzun süre TT listesinde kaldı.

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Yeni Gelin'in dün akşam ekrana gelen bölümünde Kalender Ağa evin kadınlarının onu darp etmesinden şikayetçi olup tutuklattırdı. Nazgül ve Afet Elmas'a göz dağı vermek için otele giderken Bella da onların yanında gitti. Kavgaya tutuşan Bella, Nazgül ile Elmas'ı ayırmaya çalışırken, Elmas merdivenlerden yuvarlandı. Bella bu durumu anlatırken Hazar'a yan tarafta oturan adamın Bella'ya sarkması ile Hazar adamı dövdü ve hapishaneye atıldı.

Elmas'ta bu arada Bella'dan şikayetçi oldu ve Bella da hapishaneye düştü. Elmas'ın şikayetini geri almasının tek şartı, Kağan'ın onu konağa karısı olarak sokmasıydı. Kalender Ağa'nın evin kadınlarını affetmemesi ile mahkeme kadınlara uzaklaştırma cezası verdi. Kahkahanın eksik olmadığı bölümde Kağan'ın kararını verip Elmas'ı elinden tutup konak halkının karşısına çıkarttığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

'YENİ GELİN' 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜMDE ŞENLİK VAR!

Dizinin yayınının ardından gelecek hafta ekrana gelecek bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenlerde yeni gelinde şenlik var dedirtti. Elmas'ın eve gelişiyle dengelerin değiştiği, kadınların kavgalara tutuştuğu kahkaha dolu yeni tanıtım izleyenlerde merak uyandırdı.

Yeni Gelin'in sürprizlerle dolu yeni bölümü 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

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