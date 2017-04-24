Hangimiz Sevmedik 36. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman ve Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 36. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Hangimiz Sevmedik 36. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 36. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Münir Şener’e Mürüvvet’in yanında çalışmasını istememesinin sebebini açıklar. Şener duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Itır olan bitene daha fazla dayanamaz ve Münir’le konuşmaya gider.

Ondan anne oğul arasına girmemesini ister. İlyas’ın bir arkadaşının eski model arabası tüm mahallenin ilgisini çeker. İlyas bu arabayı Emel ile düğününde gelin arabası yapma niyetindedir. Adile ve Münir’in evlilik kararından vazgeçmeyeceğini anlayan Itır mahalleden taşınmak istediğini Tarık’a söyler.

Diğer yandan Adile ve Münir gizli gizli nikah için hazırlanırlar. Kimseye açık etmemek için kırk takla atarlar. Tüm bunlar olurken Adile’nin borç para aldığı tefeci haciz işlemlerini başlatmıştır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Münir ve Adile çocuklarının yaptığı gibi gizlice evlenmeye karar verirler. Bu arada Tarık’ın ajanlığını yapan Tuncay onları takip etmektedir. Diğer yandan Tarık Münir ve Adile’nin görüşmeye başladığını Itır’a söyler.

İlyas Emel’e babasının yaşadığını bir türlü söyleyemez. Ne yapacağını şaşırmıştır.

Mirasa güvenip dükkanı Yadigar’a devreden Şener iş arayışındadır. Öte yandan Çar Nuri de peşini bırakmayacaktır. Perran Şevket’in duygusal hallerinden bıkmıştır. Onu özüne döndürmeleri için Metin ve Zeki’den yardım ister.

Adile’nin tefeciden aldığı paranın taksit günü gelmiştir. Adile parayı denkleştiremez. Bütün bunlar olurken dört dörtlük bir ev kadını olmaya karar veren Ayşen Itır ile Adile’nin tarif defterini ararken hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaşırlar.