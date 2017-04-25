Kadrosunda Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne, 25. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte Anne 25. son bölüm fragmanı ve özeti...

ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Zeynep ve Turna nihayet karşılaşırlar. Ancak bu karşılaşma bir kavuşma olmayacaktır. Çünkü Turna, Zeynep'in onu terk ettiğini düşünmektedir. Böylece karşısında Zeynep'i gören Turna kaçıp giderken Zeynep de bu tepkinin şokunu yaşar. Şimdi Turna, Zeynep'i tekrar görmemek için, sokağın tehlikeleriyle yüz yüze kalacaktır.



Zeynep'in Turna'ya gerçekleri, yani onu kaybettiği sandığını söylemeden Turna'nın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Turna'yla konuşabilmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Ama Turna'ya ulaşıp konuşacakken bu denemesi Cahide'den gelen kabus gibi bir haberle yarım kalır.

Cengiz, kendisinden gizli Haydar'la görüşmeye giden Şule'yi basınca kıyamet kopar. Cengiz öfkesini bastıramayınca ortalığı karıştırır ve karakolluk olurlar. Cengiz'in başı büyük beladadır. Şule içeri düşen kocasını çıkarmanın bir yolunu Haydar'a çaktırmadan bulmak zorundadır. Şule Cengiz için endişelenirken Zeynep'in başında ise başka bir dert vardır.



Şimdi herkes, olanları Gönül'den öğrenip fenalaşan Cahide'nin yanında, onun iyileşmesi için dua etmektedir. Sadece Gönül'ün kendisinden sır sakladığını düşünen ve tavır koyan Zeynep, artık Turna'nın yaşadığını öğrense de ona söylenen yalanlardan habersizdir. Aklı Turna'da kalan Zeynep annesinin hayati tehlikesi geçtiği ilk an hastaneden çıkıp Şule'ye gitmeye karar verir.

Zeynep Şule yüzleşmesi her yalanı açığa çıkaracaktır. Gönül'e gerçeği söyleyen Sinan'ın mahcubiyeti daha da artarken Zeynep'in planını anlayan Gamze zor bir karar verir ve ölümden dönen annesini ve hatta Sinan'ı da Zeynep'in öfkesinden kurtaracak bir plan yapar.



Nihayet Şule'ye giden Zeynep, Turna ile konuşmak için küçük kızın karşına bir kez daha çıkar ama işler umduğu gibi gitmez. Turna kendince bir seçim yapmış görünmektedir. Ama Turna'nın korktuğu için böyle davrandığını düşünen Zeynep durdurmayacaktır.



Şule ise hem Cengiz'i içerden çıkarmanın yolunu bulduğundan hem de Turna'nın Zeynep'e tavrı yüzünden keyiflenmiştir. Şule bu mutlulukla iki çocuğuna da iyi davranınca Turna Zeynep'i ne kadar özlese de verdiği yeni kararla yaşayabileceğini düşünmeye başlar.



Cahide'yi öğrenen Ali, Duru'nun yanında olmak için hastaneye gelir. İkili arasındaki buzlar yeniden erimeye başlamıştır. Ancak Gamze'nin planıyla ortaya çıkan bu yeni durum haberleri alan Ali'de bazı şüpheler uyandırır. Cahide ise sırrını koruyan Gamze sayesinde derin bir nefes almıştır. Ama bu yalanın er geç ortaya çıkabileceğinin farkındadır artık.



Zeynep Anne'den Gönül'ün halini öğrenen Zeynep biraz olsun yumuşamıştır. Turna'yı bu kez yalnız yakalayıp konuşmak için bulmaya karar verdiğinde Sinan karısını Cengiz ve Şule'ye bir başına yollamak istemediğinden beraber gitmek için ısrarcı olur. İkili Turna'ya giderken şüphelerine cevap bulmak için bir adım atan Ali, Sinan'la ilgili büyük sırrı öğrenir.

Turna'yı bir kez daha bulan Zeynep, kızın karşısına çıkmak üzereyken gördükleriyle donakalır. Gözlerine inanamaz. Karşı karşıya olduğu manzarayı kaldıramayınca bir kez daha fenalaşır. Sinan onu kucakladığı gibi hastaneye götürür.



İçeriden çıkan Cengiz ve keyifli Şule'nin mutluluğu Şule'ye Haydar'dan gelen bir haberle yıkılır. Birbirine giren Cengiz ve Şule ile Turna'nın cehennemi de geri dönmüştür...



Şimdi Sinan ve Zeynep yalnız kalmışlardır. Ancak Sinan tehlikenin şimdilik geçtiğini düşünüp rahatlarken Ali kapıya dayanıverir. Ali, Zeynep'e kocasıyla ilgili gerçeği söyleyebilecek midir?