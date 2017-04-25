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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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Ceylan ve Alparslan oyunlarına devam ediyor

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli ve Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. bölüm fragmanı ve özeti...

25 Nisan 2017 Salı, 10:01:05 Güncelleme: 10:05:02

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 66. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölümde Rüstem'in gelişi, durulmayan suları iyice bulandırır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 66. son bölüm fragmanı ve özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Masanın kurucularından Rüstem'in gelişi bir türlü durulmayan suları iyice bulandırır. Ünal ve Suzi ile ilgili gerçeğin ortaya çıkması an meselesi olduğundan Hızır bir an önce masanın toplanmasını istemektedir. Toplantıdan önce Rüstem ile bir araya gelen Ceylan ve Alparslan oyunlarına devam ederler.

Herkesin nabız yokladığı görüşme istenildiği gibi geçer fakat Rüstem'in şüpheci tavrı son bulmaz. Şüphecilik konusunda Ünal Kaplan'ın da eski ortağından aşağı kalır yanı yoktur. Rüstem'in ne yapıp edip kendini masada kurban ettirmeyeceğini düşünmektedir. 

Davut ise Hızır gibi fevri davranmak istemez. Bu durum da Ünal'ı kuşkuya düşürür. İstihbarat cephesinde ise yeni gelişmeler vardır. Serkan, Vehbi'nin elinden kaçırdığı Cemil'in işbirlikçisini yakalayarak elini kuvvetlendirir. İlker'in Serkan ile olan ortaklığı da başına iş açacaktır. 

Bu sırada Çakırbeyli hanesi de oldukça gerilir. Davut'un evi artık tehlikeli olduğundan Ünal ve Suzi bir süre burada saklanmak zorunda kalırlar. Meryem'in Ceylan ile Ünal'ın arasını yapma çabaları ise devam eder.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye'ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Bu yüzden Rüstem ve Avni'nin bir an önce masada yok edilmesini ister. Davut ise bu konuda acele davranılmaması taraftarıdır çünkü O'nun savaşı ve planları daha büyüktür.

Serkan'ın eylemlerinde ona yardımcı olmaları için ceza evinden çıkarıp ortalığa saldığı adamlar Hızır'ın gazabından nasiplerini alırlar. Buna karşılık olarak Serkan da ona ayak bağı olan Hızır'ı yakınlarıyla tehdit eder.

Ünal'ın Ceylan ile aynı evde kalması Hızır'a oldukça rahatsızlık vermektedir. Son dönemde etrafında oynanan oyunlardan bunalan Meryem ise isyan eder. Esra ve İlyas'ın da büyük günü gelip çatmıştır. Tüm aile boşanmaya mani olmaya çalışırken İlyas tehlikeli sularda yüzmeye devam eder. Boğulması ise an meselesidir.

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