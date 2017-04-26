Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin 25. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Teğmen Leon'un Yunan ordusuna ihaneti ortaya çıkıyor. Peki Hilal onu kurtarabilecek mi? Leon için arama emri çıkıyor. İşte Vatanım Sensin 25. bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar...

VATANIM SENSİN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HİLAL, TEĞMEN LEON'A YARDIM EDEBİLECEK Mİ?

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin 25. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde olaylar şöyle gelişecek:

Silahların yardım eşyalarıyla birlikte gitmesine izin veren Leon'un yaptıklarını babası General Vasili öğrenir. Bu durumu Veronika ile paylaşarak üzüntüsünü ifade eder. Lakin Yunan ordusuna ihanetin bir cezası vardır ve bunun gerçekleşmesi gerekir. Teğmen Leon ise İzmir'den kaçacağını Hilal'e söyler.

Hilal, abisi Ali Kemal'e gelerek yardım ister. İlk duyduğunda anlam veremeyen Ali Kemal, sonrasında ona yardım etmeyi göze alır. Fakat bu durumdan haberdar olan Mehmet'in buna izin vermeye niyeti yoktur. Abisini öldüren adamın kaçmasına göz yummayacaktır. Mehmet ve Leon arasında kalan Hilal ise seçimini çoktan yapmıştır.

Şehirde Teğmen Leon için arama emri çıkar. Yunan askerleri Leon'un peşindeyken Hilal ona yardım edebilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

SİLAHLAR MUSTAFA KEMAL'İN İZİNDEKİ ERLERE ULAŞIYOR

Vatanım Sensin 24. bölümde olaylar şöyle gelişti: Silahlar, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'ya ulaşıyor; bu haber İzmir'in her yerinde yankılanıyor!

Cevdet'in planı sonrası, silahların Ali Fuat Paşa'ya gönderilmesi kararlaştırılır. Alaşehir'e yollanacak yardım sandıklarının içine gizlenerek, Yunan Ordusu tarafından sevkiyatı sağlanır. Bu plan için gözünü kırpmadan çalışan Azize ve vatanseverler, silahları sandıklara yerleştirirler. Yunan Kumandan Vasili'nin emriyle sandıklar, Teğmen Leon tarafından kontrol edilir. Leon, Hilal'e olan sevdasından görevi ile kalbi arasında kalır ve silahların sandıkların içinde olduğunu söylemez.

Afyon'da Ali Fuat Paşa'ya ulaşan silahlar, Yunan Ordusu tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanır. Bu işin sorumlularının kimler olduğu araştırılır. Cevdet ise Azize'yi sorguladığı sırada silahların sandıklara yerleştirilmesinde Azize'nin suçlu olmadığını söyler. Azize, duyduklarına inanamaz. Cevdet, Yunan Ordusu içindeki vazifesini açıklayacak mı? Azize, Cevdet'in gerçek kimliğini öğrenebilecek mi?

GENEL HİKAYE

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.

1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...

Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.

Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.