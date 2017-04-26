Başrollerini Amine Gülşe, Serdar Şenal, Megmed Mehmedof ve Erhan Yazıoğlu'nun paylaştığı 'İkisini de Sevdim' ilk bölümüyle 27 Nisan'da izleyicinin karşısına çıkacak. İkisini de Sevdim, aynı semtin çocukları olan Suna ve Hasan'ın hikayesini konu alıyor. Peki İkisini de Sevdim oyuncuları kimler? İşte İkisini de Sevdim 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...

İKİSİNİ DE SEVDİM 1. BÖLÜM FRAGMANI VE GENEL HİKAYE



Atv'nin yeni dizisi İkisini de Sevdim ilk bölümüyle 27 Nisan'da seyircinin karşısına çıkacak. Aynı semtin çocukları olan Suna ve Hasan evlenmeye karar verirler; fakat Hasan sürekli olarak parasızlıktan yakınmaktadır. Demir Bey'in oğulları Murat Karacabey ve Ferhat Karacabey aile şirketini yönetmektedirler.

Murat ve Demir Bey Ferhat'ın kirli işlere bulaşmasını engellemeye çalışsalar da Ferhat hiç kimseyi dinlemeden pis işlerin peşini bırakmamaktadır. Ferhat'ın bu hali ev içerisinde sürekli sorunlara yol açmaktadır.

Hasan geçici olarak dayısının taksisinde idare etmeye çalışsa da bu durumdan oldukça sıkılmıştır. Suna gazetede çalışmaktadır ve Ferhat Karacabey'in kirli işlerinin peşinden büyük bir haber yapmaya hazırlanmaktadır. Haber yapmaya çalıştığı Karacabey ailesi ise Suna için kolay lokma olmayacaktır.

Hasan dayısının taksisiyle yola düşmüşken aniden beklenmeyen bir olayla karşılaşır ve sonrasında Suna'nın ve Hasan'ın hayatı Karacabey ailesi ile kesişir. Bunun sonucunda ise hayatlarının akışı değişecektir.

İKİSİNİ DE SEVDİM OYUNCULARI

AMİNE GÜLŞE (SUNA)

Hikayenin esas kızı, gazeteci ve mesleğinde yükselmenin eşiğinde. Nişanlısına çok aşık fakat nişanlısı paranın peşinde. Esas oğlanın abisi kirli işlere karışır ailenin haberini yapmak isterken kendini aşk üçgeninde bulacaktır.

SERDAR ŞENAL (MURAT)

Hikayenin esas oğlanı, iş adamı Demir Bey'in oğlu. İşinde başarılı yıldızı parlak her işini dürüstlükle yapan bir karakter. Abisinin kirli işlere girmesi kendisini çok rahatsız eder. Farkına bile varamadan aşkın içinde bulacak kendini.

OKTAY GÜRSOY (FERHAT KARACABEY)

Hikayenin abisi, iş adamı Demir Karacabey'in büyük oğlu. Aile kirli işlerden uzak durmaya çalıştıkça Ferhat sürekli kirli işler peşinde koşmaktadır. Babası ve ailesi ile sürekli tartışma halindedir. Murat ve Suna'nın ilişkisine de sürekli müdahale edecektir.

MEHMED MEHMEDOF (HASAN)

Esas kızın nişanlısı, aklı fikri çok para kazanmakta. Suna'yla evlenmek istiyor fakat parasızlıktan yakınıyor. Üniversite mezunu iş bulamadığı için dayısının taksisini işletmekte. Yolu Ezra ile kesişecek ve tamamen yanlış tercihler yapacaktır.

ERHAN YAZIOĞLU (DEMİR BEY)

İş adamı aile reisidir. Oğullarını kirli işlerden uzak tutmaya çalışmıştır. Özellikle büyük oğlu ile başı derttedir. Aileyi bir arada tutmak için elinden geleni yapar. Sözünün üstüne söz söylenmesi mümkün değildir. Sert bir karakter.