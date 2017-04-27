Baba Candır 65. son bölüm fragmanı ve özeti

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk, Settar Tanrıöğen ve Özgün Karaman'ın paylaştığı Baba Candır, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Baba Candır 65. bölüm fragmanı ve özeti...

BABA CANDIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Evde son günlerini geçiren çocuklar tek tek odalarıyla ve anılarıyla vedalaşırlar. Çocukların gidişiyle beraber evi ve yufkacıyı satıp emekliye ayrılmayı planlayan Salih Usta’ya büyük sürpriz yaparlar.

Kutlama için bütün aile hep birlikte tatile giderlerken, Aslı’nın sancıları başlar ve soluğu hastanede alırlar. Hastanede Aslı’nın doğum yapmasını beklerlerken, Ceylan’da ultrasona girer ve ikizlerin cinsiyetlerini öğrenir. Diğer yandan Haluk ve Emrecan yine yeni maceraların peşine düşmüşlerdir.

Zamanında Emrecan’ı dolandıran adamdan intikam alma vakti gelip çatmıştır. İyi olacak hastanın ayağına “Doktor Haluk” gidecektir. Salih ise; seneler önce vefat eden eşi, çocuklarının annesi Melek’in hayalini görür. Salih Usta artık ilk torununu kucağına alacak, çok da iyi bir dede olacaktır.

Haluk ve Emrecan intikam almak istedikleri adama kurdukları planı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilecek mi? Aslı ve Egemen küçük Salihcan’larına kavuşacaklar mı?

BABA CANDIR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çocuklar Güzelce’de birlikte tatil yapmanın tadını çıkarmaktadır. Aktivitelerde aşırıya kaçan Haluk’un tüm vücudu tutulmuş, hareket edemez hale gelmiştir. Bu durum Ece ve çocuklar için eğlence konusu olur. Diğer tarafta, Salih peşini bırakmayan Nesrin ve onun annesiyle uğraşmaktadır.

Salih’in imdadına oğluna bütün gece ulaşamayan Aysima yetişir. Yiğit yufkacı dükkanında feci şekilde dövülmüş öylece baygın yatmaktadır. Apar topar hastaneye kaldırırlar. Güzelce’de de durumlar pek iyi gitmemektedir. Dağ evine giren silahlı soyguncular, çocukların paralarına, telefonlarına ve ziynet eşyalarına el koyarlar.

Çocuklarına ulaşamayan Salih iyice meraklanır ve jandarmayı arar. Jandarma çocukları silahlı soyguncuların elinden kurtarabilecek mi? Hastaneye kaldırılan Yiğit’in sürpriz ziyaretçisini Aysima kabul edebilecek mi? Salih Nesrin’in büyük aşkından kendini kurtarabilecek mi?