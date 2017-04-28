Dayan Yüreğim final bölümü fragmanı ve son bölüm özeti

Kadrosunda Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Dayan Yüreğim, 13. bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor. Peki Dayan Yüreğim final bölümünde neler yaşanacak? İşte Dayan Yüreğim 13. son bölüm fragmanı ve özeti...

DAYAN YÜREĞİM FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI VE ÖZETİ

Elvan’ın ani ölümü Seray ve Selim’in hayatını tamamen değiştirirken, Av. Fuat ilk kez bu kadar yaklaştığı aşkı sonsuza dek kaybetmenin acısı içindedir. Elvan’ın katilini bulmayı her şeyden çok isteyen Av. Fuat, katilin ne kadar yakınında olduğundan habersizdir.

Ekrem’in kendisini affetmeyeceğini anlayan İnci, Taner’i devreye sokar. Başına gelebilecekleri önceden tahmin eden Ekrem, Atıf için bir mektup bırakmıştır. Atıf bu mektupla birlikte her şeyi öğrenirken, Ekrem’in Seray için bıraktığı zarf İnci adına tam bir yıkım olur.

Geçmişine sünger çeken Seray, Atıf’ın bebeğine hamile olduğundan habersizdir. Şanallar’ın kendisine sunduğu maddi manevi her şeyi reddettiği gibi bu bebeği doğurmayı da reddeder. Atıf’a olan aşkını kalbine gömerken, Atıf da Seray’dan vazgeçer. Ancak bu dünyada mucizelere her zaman yer vardır...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Atıf suçunu itiraf ederek adalete teslim olur. Hem İnci’nin kendisini en yakın adamıyla aldatmasına hem de Atıf’ın hapse girmesine daha fazla dayanamayan Ekrem kalp krizi geçirerek yere yığılır. O sırada Ekrem’in yanında bulunan İnci gerçek yüzünü göstermeye başlamıştır.

Seray, kardeşi Selim’in felçli kalmasına, ailesinin dağılmasına yol açanın Atıf olduğu gerçeğiyle yıkılır. Üstelik, Suzan’ın Selim için Atıf’ın ailesinden kan parası aldığını, babasının da aynı şeyi yaptığını öğrenmiştir. Seray, yıllarca haksız yere suçladığı Elvan’a “Annem” diyerek sarılırken gözyaşları pişmanlığına akar.

Yıllar sonra evlatlarının ikisini de aynı çatı altında buluşturan Elvan, gece yarısı duyduğu seslere uyanır. Eve giren birileri ortalığı ateşe vermek üzeredir. Elvan kundakçının peşinden sokağa fırlar. Uzaktan bir el ise silahının namlusunu Elvan’ı hedef alarak ateşler… Seray kendisini acıların en büyüğünün beklediğinden habersiz, karanlık sokaklarda Elvan’ı arar...