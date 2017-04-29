Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'İçerde'nin 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Celal’in “iki kardeşi bir arada tutamam. Sarp mı yoksa beni baba bilen Mert mi?” dediği tanıtımda, Mert’in Sarp’a yönelik şüphesinin giderek arttığı sahneler büyük merak uyandırdı. İşte İçerde 32. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İÇERDE 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

SARP'IN SIRRI AÇIĞA MI ÇIKIYOR?

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 32. bölümünde; Celal, kızını, Melek’ini elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye kararlıdır. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar. İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Celal, Kudret'le arasındaki husumeti sona erdirmek için tehlikeli bir yola başvuracaktır.

Bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in tüm adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir. Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı oldukça zorlu günler bekliyordur. Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır. Sevdiği kadının kaybının ardından yasını bile tutamayan Sarp’ın içinde, hiç beklemediği bir anda kardeşi Umut’a ulaşmak için bir umut ışığı doğmuştur. Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bırakmıştır. Ancak Sarp’ın hayata tutunma sebebi olan bu kasetten tek haberdar olan Sarp değildir. İşte İçerde 32. bölüm 2. fragmanı;

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

"OLUR DA SİZE ULAŞAMAZSAM, HABER VEREMEZSEM DİYE..."

Melek’in “Olur da size ulaşamazsam, haber veremezsem diye bu kaydı yapıyorum. Umarım bu kaydı bulursunuz, gerçekleri öğrenirsiniz. Size şunu söylemek için sabırsızlanıyorum. Sarp, Mert siz kardeşsiniz!” dediği tanıtımda Sarp’ın kamerayı bulduğu anlar heyecanı arttırdı.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MELEK HAYATINI KAYBEDİYOR

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 31. bölümünde; Sarp’ı korumak için kendini kurşunlara siper eden Melek, hayatını kaybetti. Melek’in ölümüyle Sarp, sevdiği kadına veda etmek zorunda kalırken, Mert ise çocukluğunun en güzel anılarına, hayattaki meleğine elveda dedi. Celal’in adamı olduğu gerçeği açığa çıkan Mert, Yusuf Müdür’ün bu gerçekleri herkesin önünde söylemesiyle hayatının en büyük darbesini aldı. Sarp ve Mert’i, Kudret’i bulmaları için görevlendiren Celal final sahnesinde hedefine ulaştı. Tansiyonun giderek yükseleceği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, Kudret’i öldürmek için nefes alan Celal’in nasıl bir hamlede bulunacağı merakla beklenecek.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.