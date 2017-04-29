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Kağan, zor bir seçim yapmak zorunda kalır

Fox TV'nin yeni dizisi Savaşçı 3. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Yüzbaşı Kağan, zor bir seçim yapmak zorunda kalır

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:38:45 Güncelleme: 23:47:32

Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atıksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram'ın yer aldığı Savaşçı dizisi 3. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Kılıç Timi, arkadaşları için bir kez daha zamana karşı nefes kesen bir yarışa girer. İşte Savaşçı dizisi 3. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

SAVAŞÇI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üsteğmen Serdar’a çok yaklaşan Yüzbaşı Kağan, şimdi en zor seçimini yapmak zorunda. Ya arkadaşının hayatını kurtaracak, ya da babasının katiliyle yıllarca beklediği hesabı görecek. Karargahta diken üstünde bulunan Kopuz Albay da, Kılıç Timi de, Kağan’ın atacağı adımı merak ve endişeyle beklerken, herkesi şok edecek hamle, yine Tepegöz’den gelir. Kılıç Timi, arkadaşları için bir kez daha zamana karşı nefes kesen bir yarışa girer.

Kazanan kim olacak: Pusular ve kalleşlikler içinde kol gezen ölüm mü, yoksa inatla yaşatmayı seçenlerin bitmeyen umudu mu?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisinin 2. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Zaten bir arkadaşlarını şehit vermiş bulunan Kılıç Timi, Üsteğmen Serdar’ın hayatta olduğu bilgisini alınca, Yüzbaşı Kağan’ın komutasında derhal harekete geçer. Kağan için bu, hem Serdar’a ulaşmak için bir şans, hem de Tepegöz’le yarım kalan hesabını kapatmak için bir fırsattır. Ama durum hiç de göründüğü gibi değildir: Kılıç Timi’nin koşar adım gittiği nokta, tam anlamıyla bir ölüm tuzağıdır.

Daha ilk anda bu ölümcül tuzağın farkına varan Kopuz Albay’ın ise, adamlarını ölümün elinden almak için son bir hamlesi daha vardır.

GENEL HİKAYE

Bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

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