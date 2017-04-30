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Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin'in 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

30 Nisan 2017 Pazar, 01:30:49 Güncelleme: 01:33:31

Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı 'Yeni Gelin' 9. bölümüyle 7 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin beğeni toplayan dizisi "Yeni Gelin"in 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı...

YENİ GELİN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Takipçileriyle 8. randevusuna çıkan Yeni Gelin dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin 9. bölümüyle 7 Nisan 2017 Cumartesi akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak.

DİĞER BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?

KONAĞIN KADINLARI ELMAS'TAN KURTULMANIN PEŞİNDE

Yeni Gelin'in 8. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Elmas'ın konağa yeni gelin olarak gelmesi, herkesi çok şaşırtmıştır. Konaktakiler Elmas'tan kurtulma planları yaparlar. Ancak bilmedikleri Elmas, Bella kadar saf değildir. Konak kadınlarının işi bu sefer çok zordur.

Kimse Elmas'ı yeni gelin olarak istemez. Bu yüzden yeni gelin Bella olarak kalır. Bu sırada Kalender Ağa, Kağan’ı işten çıkarır. Ancak Kağan pes etmez. Bu hamle onu Elmas’a daha da yakınlaştırır. Kağan ve Elmas'ın yakınlığını gören Nazgül ise artık sağlıklı düşünemez. Bu durumu farkeden sadece Bella olur. Fakat kimse Bella'ya inanmaz. Nazgül'ün yardımına yeni gelinimiz koşar.

Möhteber, Asiye ve Ayşe, bir yandan Elmas’la uğraşırken diğer yandan panik butonundan kurtulmaya bakıyorlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Kadınlar, kazan kaldırıp konakta grev başlatırlar. Kalender, buton sayesinde kadınları kendisinden uzaklaştırdığını düşünüp rahat bir nefes almışken tüm Çukurova’ya rezil olur. Konak acı bir gürültüyle sarsılır. Bella’nın korktuğu, başlarına gelmiştir. Kağan, yaptığı şeyin bedeliyle yüz yüzedir.

KAĞAN, HAMLESİNİ YAPAR

“Yeni Gelin”in 7. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Kalender ve Kamil, kadınların baskınından canlarını zor kurtarmıştır. Fakat bunun bedeli, ağır olur. Kadınlar, kocalarını suç üstü yaptıklarını zannederken, kendileri suç işlemiştir. Ve bunun cezası, onlar için ölümden beter olmuştur. Konağın kadınları, böylesi bir belayla uğraşırken gelinler de boş durmaz. Göz dağı vermek için Elmas’ın yanına gittiklerinde olaylar hiç ummadıkları şekilde gelişir ve Bella, kendisini parmaklıklar ardında bulur. Bella’nın buna üzülmeye fırsatı bile olmaz. Çünkü biricik aşkı da kodesi boylamıştır.

Zavallı yeni gelinin tek derdi, dışarı çıkıp kocasını kurtarmakken türlü türlü dertle uğraşır. Yeni gelinlikten, yeni mahkumluğa geçiş yapmıştır. Tam buna alışmaya çalışırken koğuşa annesinin de gelmesiyle olaylar iyice sarpa sarar. Konağın nerdeyse bütün fertleri bir bir içeri düşerken dışarıdakiler de bu durumu fırsata çevirmeye çalışır. İlk hamle Möhteber’den gelir. Baran’ı, Şirin’i kaçırması için azmettirmeye çalışırken olaylar hiç ummadığı bir şekilde gelişir. Baran, Bozok’ların aile dostu olup güvenini kazanmıştır. Bu durumdan en çok  zararlı çıkan da Ferhat olmuş, Şirin’in güvenini kaybetmiştir.

İçerdeki herkes bir bir özgürlüğüne kavuştuğunda herkes rahat bir nefes alacakken Kağan, hamlesini yapar. Kucağındaki bombanın pimini çekip konağın ortasına bırakır. Artık konaktakilerin uğraşması gereken çok daha büyük bir dert vardır.

GENEL HİKAYE

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

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