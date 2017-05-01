Hangimiz Sevmedik 37. son bölüm fragmanı ve özeti

Başrollerini Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı Hangimiz Sevmedik, 37. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hangimiz Sevmedik 37. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kahvehanenin yeni sahibi Münir’in askerlik arkadaşı ve Emel’in öldüğünü sandığı babası Ali’den başkası değildir. Münir onu görünce çok şaşırır. Ali’ninse yıllar öncesinden kapanmayan bir hesabı vardır ve Münir’le bu hesabı kapatmaya gelmiştir. Emel ölü bildiği babasını karşısında görünce şok olur.

Ali’nin döndüğünü gören İlyas’sa sakladığı sırrı bu kez açıklamaya niyetlidir. Münir’in kahvehaneyi sattığını öğrenen mahalleli hayal kırıklığı içindedir. Tarık ile Itır da Münir’e borçlu kalmak istemezler ve bir çare düşünürler.

Şener itfaiyeci olmak için katıldığı sınavda listeye 1. Yedek olarak yazılmıştır. Ama herkese asil listede olduğunu ve İzmit itfaiyesinin rekorlarını kırarak birincilikle kazandığı yalanını söyler. Üstelik tulumbacılık konusundaki maharetlerini sergilemek ve mahalleliyi yangın konusunda bilinçlendirmek adına tatbikat yapmaya karar verir.

Diğer yandan Adile’de kahvehaneyi Münir’e geri vermesi için Ali ile konuşacaktır. Ali kabul eder ama karşılığında Adile’ye sunduğu bir şartı vardır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Münir Şener’e Mürüvvet’in yanında çalışmasını istememesinin sebebini açıklar. Şener duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Itır olan bitene daha fazla dayanamaz ve Münir’le konuşmaya gider. Ondan anne oğul arasına girmemesini ister. İlyas’ın bir arkadaşının eski model arabası tüm mahallenin ilgisini çeker. İlyas bu arabayı Emel ile düğününde gelin arabası yapma niyetindedir. Adile ve Münir’in evlilik kararından vazgeçmeyeceğini anlayan Itır mahalleden taşınmak istediğini Tarık’a söyler. Diğer yandan Adile ve Münir gizli gizli nikah için hazırlanırlar. Kimseye açık etmemek için kırk takla atarlar. Tüm bunlar olurken Adile’nin borç para aldığı tefeci haciz işlemlerini başlatmıştır.