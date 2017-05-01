TELEVİZYON
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Hangimiz Sevmedik
TELEVİZYON

Hangimiz Sevmedik 37. son bölüm fragmanı ve özeti

Hangimiz Sevmedik, 37. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hangimiz Sevmedik 37. bölüm fragmanı ve özeti...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:58:02 Güncelleme: 10:00:48

Başrollerini Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı Hangimiz Sevmedik, 37. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hangimiz Sevmedik 37. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kahvehanenin yeni sahibi Münir’in askerlik arkadaşı ve Emel’in öldüğünü sandığı babası Ali’den başkası değildir. Münir onu görünce çok şaşırır. Ali’ninse yıllar öncesinden kapanmayan bir hesabı vardır ve Münir’le bu hesabı kapatmaya gelmiştir. Emel ölü bildiği babasını karşısında görünce şok olur.

Ali’nin döndüğünü gören İlyas’sa sakladığı sırrı bu kez açıklamaya niyetlidir. Münir’in kahvehaneyi sattığını öğrenen mahalleli hayal kırıklığı içindedir. Tarık ile Itır da Münir’e borçlu kalmak istemezler ve bir çare düşünürler.

Şener itfaiyeci olmak için katıldığı sınavda listeye 1. Yedek olarak yazılmıştır. Ama herkese asil listede olduğunu ve İzmit itfaiyesinin rekorlarını kırarak birincilikle kazandığı yalanını söyler. Üstelik tulumbacılık konusundaki maharetlerini sergilemek ve mahalleliyi yangın konusunda bilinçlendirmek adına tatbikat yapmaya karar verir.

Diğer yandan Adile’de kahvehaneyi Münir’e geri vermesi için Ali ile konuşacaktır. Ali kabul eder ama karşılığında Adile’ye sunduğu bir şartı vardır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Münir Şener’e Mürüvvet’in yanında çalışmasını istememesinin sebebini açıklar. Şener duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Itır olan bitene daha fazla dayanamaz ve Münir’le konuşmaya gider. Ondan anne oğul arasına girmemesini ister.
 
İlyas’ın bir arkadaşının eski model arabası tüm mahallenin ilgisini çeker. İlyas bu arabayı Emel ile düğününde gelin arabası yapma niyetindedir. Adile ve Münir’in evlilik kararından vazgeçmeyeceğini anlayan Itır mahalleden taşınmak istediğini Tarık’a söyler.
 
 
Diğer yandan Adile ve Münir gizli gizli nikah için hazırlanırlar. Kimseye açık etmemek için kırk takla atarlar. Tüm bunlar olurken Adile’nin borç para aldığı tefeci haciz işlemlerini başlatmıştır.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kırgın Çiçekler 82. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

"Öldürelim Kemal'i..."
Söz 5. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Yavuz ve ekibi Çolak’ı köşeye sıkıştırıyor!
İsimsizler 6. son bölüm fragmanı ve özeti
TELEVİZYON

Fatih, annesinin intikamını alabilecek mi?
'İçerde' roller değişti
TELEVİZYON

'İçerde' roller değişti
Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Kağan, zor bir seçim yapmak zorunda kalır
TELEVİZYON

Kağan, zor bir seçim yapmak zorunda kalır
Mert, Sarp'ın sırrını mı çözüyor?
TELEVİZYON

"İki kardeşi bir arada tutamam. Sarp mı yoksa beni ...
Hayat öğretmen yoğun bakımda
TELEVİZYON

Hayat öğretmen ölecek mi?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET DÖVME SIKINTILI İŞ ARKADAŞLAR
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GÖRENLER TANIYAMADI
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI FİLMLER YERSİZ UZUN MU?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK KISA SAÇIN GÜCÜ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ŞEHRİN BİSİKLETLE VE İLKBAHARLA AŞKI:...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ESKİDEN ‘EV ALMA KOMŞU AL’ DERDİK, PEKİ...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR UZAYDA ‘BİZİM AİLE’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ İSTANBUL OTELLERİ GÖZÜNÜ ŞEHRE DİKTİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ÇEŞME’DE NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS SPORA BAŞLAYANLAR NE YEDİĞİNİ BİLSİN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN SUSAM SOKAĞI’NI İZLEYEREK BÜYÜYEN...
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "Öldürelim Kemal'i..."
  • 2 Yavuz ve ekibi Çolak’ı köşeye sıkıştırıyor!
  • 3 Fatih, annesinin intikamını alabilecek mi?
  • 4 'İçerde' roller değişti
  • 5 Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı yayınlandı
  • 6 Hayat öğretmen ölecek mi?