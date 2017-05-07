Kadrosunda Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı ve Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı Kara Yazı, 6. bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor. İşte Kara Yazı 6. son bölüm fragmanı ve özeti...

KARA YAZI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI VE ÖZETİ

Derya’nın ölmemesi Oğuz’un planlarını bir kez daha alt üst etmiştir. Üstelik Derya duruşmada Mehmet’in adını vereceğini avukata söylemiştir.

Bu bilgi Oğuz’a ulaştığında Oğuz deliye döner. Derya’yı susturmak için yeni yollar arayan Oğuz’un aradığı fırsat Mehmet’in evinde karşısına çıkacaktır. Yaren’le Mehmet’in evinde karşılaşan Oğuz, onu tanıyacak mıdır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Derya’nın bir oğlu olduğunu öğrenen Yaren büyük bir şok yaşar. Babasının bu gerçek karşısında alacağı tavır onu bir kez daha yıkar; ama, bu kez Halil’i ikna etmeyi başarır.

Eve geldiklerinde Ali’yi almaya gelen Aslı ve Turgut’la karşılaşırlar. Yaren, kardeşine verdiği sözü tutup Ali’yi kaçırır. Nereye gideceğini ne yapacağını bilmez haldeyken Mehmet imdadına yetişir.

Yaren, Ali ile birlikte Mehmet’in evinde saklanmak zorunda kalacaktır. Şimdiye kadar Mehmet’in gerçekleri öğrenmesine bir şekilde engel olan Yaren için çember iyice daralmaktadır.

Yaren, Mehmet’in gerçekleri öğrenmesine engel olabilecek midir? Derya’nın ölmemesi Oğuz’un planlarını bir kez daha alt üst etmiştir. Üstelik Derya duruşmada Mehmet’in adını vereceğini avukata söylemiştir.

Bu bilgi Oğuz’a ulaştığında Oğuz deliye döner. Derya’yı susturmak için yeni yollar arayan Oğuz’un aradığı fırsat Mehmet’in evinde karşısına çıkacaktır.