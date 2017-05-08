Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı, 7 damat ve 7 gelin adayının yarıştığı Kısmetse Olur, bir süredi ekranlara gelmiyor. İzleyiciler ise merakla Kısmetse Olur'un yeni bölümünü bekliyor. Aynı zamanda Kısmetse Olur'un 417. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayınlanan son KHK ile Kısmetse Olur'un bittiğine ve artık yayınlanmayacağına dair iddialar ortaya atılsa da, programın bitmediği anlaşıldı. Dün yayınlanan 417. bölüm fragmanıyla da durum netleşmiş oldu. Kısmetse Olur yeni bölümünde; Aycan ve Didem arasındaki anlaşmazlık, Onur ve Adnan dostluğunun sonunu mu getiriyor? Melis, neden Adnan'ın eski dostlarını silmesine tepki gösterdi?

İşte Kısmetse Olur 417. bölüm fragmanı;

KISMETSE OLUR ARTIK TELEVİZYONDA YAYINLANMAYACAK

29 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, "arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara" düzenleme getirilmişti.

Bu sebepten dolayı Kısmetse Olur, artık televizyondaki yayın hayatına son verdi. Bundan sonra internet üzerinden yayınlanacak olan Kısmetse Olur'un sürekliliği ve akıbeti ise izleyiciler arasında merak edilen konulardan birisi durumunda.

Kısmetse Olur, hafta içi her gün Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden saat 12:30'da yayınlanacak.