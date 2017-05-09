Kalp Atışı
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"Kalp Atışı" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlentiği ve yakında SHOW TV'de başlayacak olan "Kalp Atışı" dizisinin oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları belli oldu.

09 Mayıs 2017 Salı, 14:54:13 Güncelleme: 14:58:06

Yakın bir tarihte SHOW TV'de seyirciyle buluşacak olan "Kalp Atışı" dizisinin oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları belli oldu. İşte Kalp Atışı oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları...

KALP ATIŞI BAŞROL OYUNCULARI VE OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Kalp Atışı dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan‘ın paylaşacağı yeni dizi Kalp Atışı çok yakında SHOW TV’de seyirciyle buluşacak.

Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Kalp Atışı’nda Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a Ege Kökenli, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Başay Okay, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik edecek.

KALP ATIŞI

YAPIM: MF YAPIM

KANAL: SHOW TV

YÖNETMEN: Yusuf Pirhasan

GENEL KOORDİNATÖR: Uğur Atukman Taban

UYGULAYICI YAPIMCI: Rezzan Diniz

2. YÖNETMEN: Aytaç Çiçek

YARDIMCI YÖNETMEN: Volkan Keskin

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