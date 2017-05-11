Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? (12 Mayıs 2017)

Yaklaşık 22 yıldır yayınlanan ve sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show, 12 Mayıs Cuma gecesi ekranlarda olacak. Peki Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte Beyaz Show konukları...

BEYAZ SHOW KONUKLARI (12 MAYIS CUMA)

Beyaz Show'a bu hafta sevilen şarkılarıyla sık sık gündemde olan Kenan Doğulu, oyunculuğuyla ışık saçan Hande Soral, özellikle reyting rekortmeni İçerde dizisindeki Melek karakteriyle çıkışa geçen Bensu Soral, voleybolda büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve tek şarkılık performanslarıyla öne çıkan isimlerden olan Tahribad-ı İsyan konuk olacak.

İşte Beyaz Show'un bu haftaki bölümünden fragman;