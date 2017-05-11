İstanbullu Gelin
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Konakta Begüm krizi yaşanacak!

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin 11. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Faruk'un eski sevgilisi Begüm, konağa geliyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:15:35 Güncelleme: 19:21:07

Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin'in paylaştığı İstanbullu Gelin 11. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Begüm Faruk'un eski sevgilisi Begüm, kızıyla birlikte konağa geliyor. Yeni bölüme konakta yaşanacak begüm krizi damga vuracak. İşte İsanbullu Gelin 11. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 11. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BEGÜM KONAĞA GELİYOR

Emir’in sürpriz ziyareti konağa bomba gibi düşer. Faruk karmakarışık duygular içerisindedir. Esma her zamanki gibi kontrolü eline alır. Fikret, yaşanan tüm bu karışıklık içinde Adem’e git gide güvenmekte, oyununa dahil olmaktadır.

Begüm’den haberdar olan İpek ise bu durumu değerlendirmek için kolları sıvar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

FARUK, BEGÜM İLE İLGİLİ GERÇEKLERİ PAYLAŞACAK MI?
İstanbullu Gelin 10. bölümde olaylar şöyle gelişti: Begüm’ün yıllar sonra geri dönmüş olması Faruk’ta soru işaretleri oluşturmuştur. Begüm’ün ise anlatacakları vardır. Ancak öfkesine yenik düşen Faruk, gerçeklerin ortaya çıkmasını da engellemiş olur. Süreyya, Begüm ile Faruk’un eski arkadaş olduğunu zannetmektedir. İpek ise açılışta yine ortalık karıştıracak bir koz elde etmiştir.

Senem, Süreyya’yı kaybetme korkusu nedeniyle Esma’ya teslim olur. Esma ise Senem’i köşeye sıkıştırmanın hazzını yaşamaktadır. Fikret, Adem’in desteği ile İpek’in istediği evi satın alarak karısının gözünde kendisini kurtarmaya çalışmaktadır.

Bade’nin hayatını kurtaran Asiye ve Nurgül bu durumu Boran ailesinden gizlemeye karar verirler. Fakat genç kızın evlendirileceği için intihar ettiğini öğrenen Süreyya harekete geçer. Yine Esma ile karşı karşıyadır. Faruk ise evin içerisinde artık denge sağlamaya çalışmaktan yorulmuştur ve bazı hatalar yapmaktadır. Faruk’un aileyi bir arada tutmak için hazırladığı organizasyonda konağa gelen sürpriz misafir ise Boranlarda yeni bir gerilime neden olur.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

 

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)
Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

 

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)
Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

 

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)
Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

 

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)
Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

 

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)
Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

 

ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ)
Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

 

OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR)
İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir.

 

MURAT BORAN (BERKAY HARDAL)
Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek.

 

ŞAHAP DOKUYUCU(HAKAN ALTINER)
İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler.

 

KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI)
İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında.

 

SENEM (NESLİHAN YELDAN)
Süreyya’nın teyzesidir. Günlerini televizyonun karşısında tembellikle geçiren, lafını kimselerden sakınmayan sıra dışı bir karakter. Geçmişinde kaybolup gitmiş biri. Süreyya’nın Bursa’ya gelin gitmesi Senem’in hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

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