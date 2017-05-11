Aşk ve Mavi
TELEVİZYON

"Benim annem aynısını yapsa sen kızmaz mısın?"

Atv'de yayınlanan Aşk ve Mavi 27. yeni bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde ağır yaralanan Cemal hastaneye kaldırılır

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:48:03 Güncelleme: 19:51:04

Başrollerini Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete'nin paylaştığı Aşk ve Mavi 27. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde ağır yaralanan Cemal yaşam mücadelesi veriyor. İşte Aşk ve Mavi 27. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

AŞK VE MAVİ 27. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ağır yaralanan Cemal hastaneye kaldırılır. Cemal yaşam mücadelesi verirken Ömer polis tarafından gözaltına alınır. Refika, kendisini pek sevmeyen Saadet'in ziyaretinden dolayı gergindir.

Refika'nın, Ali'ye olan aşırı ilgisi Mavi ve Ali'nin arasını açar. Mavi, Hasibe'den yardım ister.

AŞK VE MAVİ BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in, Fatma'nın bebeğini üstlenmesi herkeste bir şaşkınlığa yol açarken Cemal'i de büyük bir beladan kurtarır. Birgül konağa dönmenin yollarını ararken Cemal, Safiye'yle olan evlilik yıldönümünü Ali'nin organize etmesini ister.

Ali, Cemal'e o gece eşine okuması için bir şiir yazar. Şiiri bulan Mavi, Ali'nin kendisini aldattığını düşünür...

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU

Emrah - (Ali)

Burcu Kıratlı - ()Mavi

Işıl Yücesor - (Refika)

Kenan Bal - (Fazı)

Cüneyt Mete - (Cemal)

Ayşegül Ünsal - (Hasibe)

Birgül Ulusoy - (Birgül)

Alayça Öztürk - (Safiye)

Osman Karakoç - (İlyas)

Uğur Uzunel - (İsmet )

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konakta Begüm krizi yaşanacak!
TELEVİZYON

Konakta Begüm krizi yaşanacak!
Hakan'ın annesinin hayati tehlikesi sürüyor!
TELEVİZYON

Hakan'ın annesi Nesrin'in durumu kritik
Okan Bayülgen'e üvey babasından miras
TELEVİZYON

Üvey babasından büyük miras kaldı
Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? (12 Mayıs 2017)
TELEVİZYON

Beyaz Show'un bu haftaki konukları!
İçerde'nin 34. bölüm fragmanı izleyicileri ekran başına kilitledi
TELEVİZYON

"İçimizdeki düşman"
Cesur Sühan'ı ihanetle suçluyor
TELEVİZYON

Cesur Sühan'ı ihanetle suçluyor
"Vasilius'un kellesini imparatora yollamayıda iyi biliriz"
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul 88. bölüm fragmanı yayınlandı
Gelinler Bella için kolları sıvıyor
TELEVİZYON

Yeni Gelin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FARKINDA MISINIZ?
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OĞLU ASKERDE PARA BEKLİYORMUŞ!
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI OKUNMAMIŞ KİTAPLAR KÜTÜPHANESİ
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK TARKAN’IN ‘YAKAR GEÇERİM’ SORUNSALI
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN BAKTERİLERİMİZİ SEVMEK İÇİN...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR SAVAŞ VE AŞK
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ DUBAİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL MEKÂNCILARIN EN BÜYÜK SIKINTISI
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KALP YETERSİZLİĞİ 10 YILDA 2 KAT...
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ‘DAĞ’ EKİBİNDEN 6 BÖLÜMLÜK DİZİ: BÖRÜ
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Konakta Begüm krizi yaşanacak!
  • 2 Hakan'ın annesi Nesrin'in durumu kritik
  • 3 Üvey babasından büyük miras kaldı
  • 4 Beyaz Show'un bu haftaki konukları!
  • 5 Diriliş Ertuğrul 88. bölüm fragmanı yayınlandı
  • 6 Yeni Gelin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı