Başrollerini Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete'nin paylaştığı Aşk ve Mavi 27. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde ağır yaralanan Cemal yaşam mücadelesi veriyor. İşte Aşk ve Mavi 27. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

AŞK VE MAVİ 27. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ağır yaralanan Cemal hastaneye kaldırılır. Cemal yaşam mücadelesi verirken Ömer polis tarafından gözaltına alınır. Refika, kendisini pek sevmeyen Saadet'in ziyaretinden dolayı gergindir.

Refika'nın, Ali'ye olan aşırı ilgisi Mavi ve Ali'nin arasını açar. Mavi, Hasibe'den yardım ister.



AŞK VE MAVİ BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in, Fatma'nın bebeğini üstlenmesi herkeste bir şaşkınlığa yol açarken Cemal'i de büyük bir beladan kurtarır. Birgül konağa dönmenin yollarını ararken Cemal, Safiye'yle olan evlilik yıldönümünü Ali'nin organize etmesini ister.

Ali, Cemal'e o gece eşine okuması için bir şiir yazar. Şiiri bulan Mavi, Ali'nin kendisini aldattığını düşünür...

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU



Emrah - (Ali)

Burcu Kıratlı - ()Mavi

Işıl Yücesor - (Refika)

Kenan Bal - (Fazı)

Cüneyt Mete - (Cemal)

Ayşegül Ünsal - (Hasibe)

Birgül Ulusoy - (Birgül)

Alayça Öztürk - (Safiye)

Osman Karakoç - (İlyas)

Uğur Uzunel - (İsmet )