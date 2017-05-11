Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı Payitaht Abdülhamid 11. yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Mahmut Paşanın yaptığı hamle, Bidar Kadın Efendi ve Seniha Sultan’ı Kemalettin/ Hatice aşkında karşı karşıya getiriyor. İşte Payitaht Abdülhamid 11. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 11. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN PAŞA, DÜŞMANLA İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI İDDİASIYLA KARŞILAŞIYOR

Saray siyasetinde kara bulutlar dolaşıyor. İhanet şüphesinin fısıltıları dört bir yanda dolaşıyor. Plevne Gazisi Osman Paşa, düşmanla iş birliği yaptığı iddiasıyla karşı karşıya. Aksini gösterecek bir durum da yok. Gazi Osman Paşa'nın etrafında gezinen ihanet sisi haremdeki meseleleri de karıştırıyor. Mahmut Paşa haremdeki bu debdebeyi kendi lehine çevirmek için düşmanla iş birliği içinde.

Mahmut Paşanın yaptığı hamle, Bidar Kadın Efendi ve Seniha Sultan’ı Kemalettin/ Hatice aşkında karşı karşıya getiriyor. Haremde hamle savaşları başlıyor. Hiram bu kez Ömer yerine Melike’nin peşine düşüyor. Melike’den kendilerini tehdit eden bir şeyi almak istiyor. Acaba başarılı olacak mı? Sultan Abdülhamid Kemalettin Paşa’ya öyle bir görev verecek ki, Paşa Sultanın güvenini kazanacak mı yoksa hayal kırıklığı mı yaşatacak? Göreceğiz. Babası Gazi Osman Paşanın durumunun en büyük mağduru Kemalettin Paşa, bir yanda babası Gazi Osman Paşa, bir yanda devleti ve sultanı Abdülhamid arasında.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

SULTAN ABDÜLHAMİD CAN EVİNDEN VURULDU

Sultan Abdulhamid’e ve devlete en sadık asker Yüzbaşı Celal, hainin kurşunuyla şehit oldu. Düşmanın bu hainliği sonrasında Sultan Abdülhamid, bu sefer daha hassas bir noktadan hücuma uğrayacak; Ayasofya... Sara Hedaya (Elena Vineova) zehrin şifasını bulmak için Saraya dönmek zorunda. Fakat canının kefareti için çok önemli bilgiler vermeli… Sara, kendini canı ile idealleri arasındaki bir harbin ortasında bulacak. Ömer (Akın Akınözü) Hiram'ın (Berkan Şal) izini sürmeye devam ediyor. Hiram'ın çiftlikten aldığı onlarca domuzu nasıl bir hainlik için kullanacağını öğrenmesi şart. Hiram ise, plan yaparken şeytanla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kez hedefinde talebeler var.

Basil Zaharoff'un (Adnan Biricik) düşman tarafına katılmasıyla ellerini iyice güçlendiren garbın uşakları, Müslüman halk ile ecnebileri birbirine düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı. Silahları da ele geçirmeleriyle kan akıtmak için önlerinde bir engel kalmadı. Sultan Abdülhamid dışında! Haremde, sevda rüzgârı herkese dokunarak geçip gidiyor. Bir yanda aşkından hastalanıp yataklara düşen Naime (Duygu Gürcan), diğer yanda kardeşi gibi gördüğü Naime'nin de Kemalettin'e (Eren Hacısalihoğlu) aşık olduğunu öğrenen Hatice (Gözde Kaya)... Karşılaşabileceği en zor durumla karşılaşan Hatice, çelişkiler içinde kıvranmaya mahkûm... Seniha Sultan (Selen Öztürk) ve Bidar Kadın’ın (Özlem Conker) harem meseleleri Valide Sultan’ın uyarılarına rağmen bitmek bilmez bir çekişmeyle devam ediyor. Bu kez ikilinin ortak konuları çocuklarının evlilikleri…