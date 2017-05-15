Hangimiz Sevmedik
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Tarık, Ali'nin anlattıkları karşısında şok oluyor

Hangimiz Sevmedik, 39. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Hangimiz Sevmedik 39. bölüm fragmanı ve özeti...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:36:36 Güncelleme: 09:38:39

Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 39. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Hangimiz Sevmedik 39. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hulusi’nin hırsız tarafından vurulmasında Şener kendini suçlu hissetmektedir. Yoğun bakıma alınan Hulusi’nin vurulduğunu öğrenen mahalleli hastaneye koşar. Diğer yandan hırsızın nezarette olduğunu öğrenenler de onu linç etmek ister.

Bu olay bir şekilde Tarık ile Münir’in arasındaki buzları eritecektir. Yoğun bakımda olan Hulusi’ye kan gerekmektedir. Kimsenin kanı uymaz. Hiç ummadıkları biri bu konuda yardımcı olacaktır.

Bütün bunlar olurken Tarık geçmişte Münir ve Ali arasında olanları merak eder. Ali ile konuşmaya gider . Tarık Ali’nin söyledikleri karşısında şok olacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE HULUSİ VURULMUŞTU

Adile Münir’e kahvehaneyi geri vermesi için Ali ile konuştuğunu ve şartını söyler . Münir Ali’den bunun hesabını sormak isteyecektir. Tarık mahalleden taşınmaya niyetlidir. Ev aramaya başlar. Itır ile bu yüzden tartışırlar.

Itır Ali hakkında araştırma yapar. Hiç ummadığı bilgilere ulaşır. İlyas’a söyler. İlyas bu durumu Emel ile konuşmaya karar verir. Diğer yandan Şener zabıta olmuş Yuvacık esnafına kök söktürmektedir.

Bütün bunlar olurken mahalleye dadanan hırsız Yuvacık sakinlerinin canını sıkacaktır. Hulusi ve ekibi teyakkuz halindedir. Şener de hırsızı yakalamak için olaya el atar. Ancak bu hırsız Yuvacık’ı kalbinden vuracaktır.

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