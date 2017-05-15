Kalp Atışı
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'Kalp Atışı' dizisinin çekimleri başladı!

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştıkları ve SHOW TV'de başlayacak olan Kalp Atışı dizisinin çekimleri Mayıs ayının ikinci haftası başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:33:43 Güncelleme: 12:43:24

Çok yakında Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Kalp Atışı dizisinde Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor.

Kore dizisi “Doctors” tan uyarlanan Kalp Atışı dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Senaryoda ise Makbule Kosif, Eda Tezcan, Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel ve Melis Veziroğlu Yılmaz gibi güçlü isimler yer alıyor.

DÜNYA NE KADAR BERBAT BİR YER OLSA DA, İYİLERİN MUTLAKA KAZANACAĞINI KANITLAYAN BİRİLERİ HER ZAMAN VARDIR

“Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül (Öykü Karayel)’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)’dur.

Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

"KEŞKE SANA YOL GÖSTERECEK BİR ÖĞRETMENİN OLSA"

Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez.

Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek,  ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez.

Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır. Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir.

İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır. Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu.

Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...

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