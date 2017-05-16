No 309
TELEVİZYON

Onur ve Lale yeniden bir araya gelecek mi?

Fox TV'de yayınlanan No: 309 48. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Ağva'ya giden Onur ve Lale yeniden bir araya gelecek mi?

16 Mayıs 2017 Salı, 20:49:35 Güncelleme: 20:52:38

Fox TV'nin Gold Film imzalı dizisi No: 309, 48. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın yer aldığı dizinin bir önceki bölümünde boşanmak için hakim karşısına çıkan Onur ve Lale, hakimin aile terapistine gitmesini istemesi sonucu boşanamamışlardır. Peki, bu görev doğrultusunda Ağva'ya giden Onur ve Lale yeniden bir araya gelecekler mi? İşte No: 309 48. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

NO: 309 48. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 48. randevusuna çıkacak olan No: 309'da olaylar şöyle gelişecek: Onur ve Lale terapistin verdiği görev doğrultusunda Ağva’ya giderler.. Hipnoz yüzünden kötü biri olan Filiz’in onları yalnız göndermeye niyeti yoktur.. Hemen Erol’u da  yanına alarak peşlerine takılır . Plan ve program içine girerler..

Bu arada Onur ve Lale için özel bir yer olan Ağva ‘da aralarında ki buzlar kısa sürede erimeye başlar. Bu tatil onları tekrar bir araya getirmeyi başarabilecek midir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

ONUR VE LALE'YE HAKİM SÜRPRİZİ

No: 309 47. bölümde olaylar şöyle gelişti: Onur ve Lale boşanacaklarını düşünürken büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Hakim, Onur ve Lale’nin aile terapistine gitmelerine karar vermiştir. Bu karar Onur ve Lale’yi mutsuz ederken, özellikle Songül ve Yıldız’ı çok mutlu eder. Onlar için bir umut doğmuştur.

Onur ve Lale mecburen terapiste gitmeye ve onun verdiği görevleri yerine getirmeye başlarlar. İlk görevleri ilişkilerine baştan başlamak olacaktır.

NO: 309 OYUNCULARI

Demet Özdemir, Furkan Palalı, Sumru Yavrucuk, Nurşim Demir, Özlem Tokaslan, Suat Sungur, Sevinç Erbulak, Beyti Engin, Fatma Toptaş, Gökçe Özyol, Pelin Uluksar, Murat Tavlı, Mehmet Cihan Ercan, Ceren Taşçı, Eda Özel, İrem Helvacıoğlu, Fatih Ayhan, Ömrüm Nur Çamçakallı, Özlem Ulukan

GENEL HİKAYE

Dedesinden kalan mirası alabilmek ve şirketin başına geçebilmek için evlenmesi ve de çocuk sahibi olması gereken Onur, annesinin zoruyla bir randevuya gider.

Lale de annesinin ayarladığı randevu için aynı mekandadır. Birbirlerini tanımayan Lale ve Onur yanlış anlaşılmalar sonucu aynı masaya otururlar. Bu yanlışlık onları büyük bir sürprize hazırlar..

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