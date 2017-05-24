Kanal D'de yayınlanan başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner ve Kubilay Aka'nın paylaştığı Vatanım Sensin 29. son bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Ali Kemal ile Leon karşı karşıya geliyorlar; onları durdurmak Hilal'e düşüyor! İşte Vatanım Sensin 29. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 29. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ALİ KEMAL İLE LEON KARŞI KARŞIYA

İngiliz ajan Charles Hamilton'ın direktifleri doğrultusunda Yunan Ordusu'nun katlettiği Yörüklerin acısı, tüm İzmir'de yaşanmaya devam eder. Savaşın kirli yüzü, tüm güzellikleri kirletmeye devam etmektedir. Acılı Türk kadınları, savaşta yitirdikleri askerlerinin acısını Yunan konağına giderek göstermek isterler. Hasibe ananın başını çektiği kadınlar, Veronika ile Lucy ile karşı karşıya gelirler. Askerlerin eşyalarını, Yunan konağı bahçesine bırakan kadınlar, yaşadıkları durumun anlaşılması için büyük bir hareket yaparlar.

Maskesi düşen Tevfik, yenilgiyi kolay kolay kabullenmez; kızgın ahalinin elinden Azize’yi esir alarak kurtulur ve Eşref Paşa’nın hakiki vasiyetini Vasili’ye verir. Cevdet’in casus olduğunu ispatlayan bu vasiyet, Tevfik’in Londra bileti olacaktır. Cevdet, Tevfik’in elindeki bu kozdan bihaberken, Tevfik’in de hiç hesaba katmadığı bir şey vardır.

Yunan Ordusu’ndaki hainin kim olduğunu çözmeye çalışan Vasili, bir yandan da taarruz için son hazırlıkları yapar. Cevdet’in eline Ankara’ya istihbarat verebilmesi için beklenmedik bir fırsat geçer. Anadolu’nun işgalinin önlenmesi, bu fırsatın iyi değerlendirilmesine bağlıdır.

VATANIM SENSİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR



HİLAL, AŞK İÇİN NELERİ GÖZE ALACAK?

Vatanım Sensin 28. bölümünde; Leon, hayatta kalabilmek için Vasili'nin dediklerini yapacak mı? Hilal, aşk için neleri göze alacak?

Leon, hayatta kalabilmek için babası Vasili ile bir anlaşma yapmıştır. Türklerin içine sızarak planlarını öğrenmesi gerekmektedir. Fakat herkes Leon'dan şüphelenmeye başlar. Çok önemli bir havadis için ihtiyaç duyulan an telgrafın bozulması tüm gözleri Leon üzerine yönlendirir.

Hilal, Leon için katlandığı zorlukları annesi Azize ile paylaşır. Azize, duruma şaşkın olsa da aşk duygusunun insanlara neler yaptırdığını en iyi kendisinden bilir. Mantığı bunun yanlış olduğunu söylese de Hilal'in yüreği bu sözleri duymazsan gelir. Hilal, aşk için neler yapacak?

Vasili, Paradise Lost Operasyonu’nu Cevdet’ten gizlemeye devam eder. Charles ve Vasili’nin ne maksatla iş birliği yaptığını çözmeye çalışan Cevdet, diken üstündedir. Üstelik Yörükler’e yapılan katliam, bu operasyonun sadece küçük bir adımıdır. Büyük bir facia kapıdadır!

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Şehir katliam havadisiyle çalkalanırken, suç Kuvva’ya atılır. Cevdet hakikatten bihaber ahaliyi Kuvva-i Milliye’nin safına çekmek için Azize’yi de dahil ettiği zekice bir plan yapar. Azize ve Cevdet bundan böyle mücadeleye omuz omuza devam edecekken Tevfik, kendi sonuna yaklaştığının farkında dahi değildir. Katliam emrini bizzat babasının verdiğini öğrenen Leon ise, Hilal’in canıyla sınanır.