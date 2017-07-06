Hande Erçel
TELEVİZYON

Hande Erçel'in yeni dizisi belli oldu

Genç oyuncu Hande Erçel'in yeni dizi projesi belli oldu. Yeni dizide Berk Hakman, Gürkan Uygun, Kadir İnanır ve Eda Ece ile rol alacağı iddia edildi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:16:23 Güncelleme: 16:28:16

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Hande Erçel'in yeni dizisi belli oldu. En son Show TV ekranlarında ilgiyle izlenen Aşk Laftan Anlamaz dizisinde 'Hayat' karakterini canlandıran Erçel'in "Galatalı Eşref" adlı diziyle ekranlara dönüş yapacağı iddia edildi.

Çekimlerine bu ay başlanacak olan diziyle ekranlara dönüş yapacak Hande Erçel ile birlikte dizide Berk Hakman, Kadir İnanır, Gürkan Uygun ve Eda Ece'de rol alacak.

KADİR İNANIR KABADAYIYI CANLANDIRACAK

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2011 yılında ekrana gelen “İzmir Çetesi”nin sona ermesinin ardından dizi setlerinden uzaklaşmıştı. Oyuncu, başrolünü oynayacağı dizide İstanbul’un ünlü kabadayılarından Galatalı Eşref’i canlandıracak.

Senaryosunu Esen Ali Bilen, Emre Erkan ve Ece Umay Mit’in yazdığı dizinin çekimlerine bu ay başlanması planlanıyor.

Üç kızı bulunan Eşref’in ailesinde ve mahallesinde yaşayacağı çatışmaları ekrana taşıyacak dizi, eylül ayında seyirciyle buluşacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:56
    Hande ablama şimdiden tebriklerimi iletiyorum keşke bueak denizde bu dizide rol alsa
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