Ekranların genç ve güzel oyuncusu Hande Erçel'in yeni dizisi belli oldu. En son Show TV ekranlarında ilgiyle izlenen Aşk Laftan Anlamaz dizisinde 'Hayat' karakterini canlandıran Erçel'in "Galatalı Eşref" adlı diziyle ekranlara dönüş yapacağı iddia edildi.

Çekimlerine bu ay başlanacak olan diziyle ekranlara dönüş yapacak Hande Erçel ile birlikte dizide Berk Hakman, Kadir İnanır, Gürkan Uygun ve Eda Ece'de rol alacak.

KADİR İNANIR KABADAYIYI CANLANDIRACAK

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2011 yılında ekrana gelen “İzmir Çetesi”nin sona ermesinin ardından dizi setlerinden uzaklaşmıştı. Oyuncu, başrolünü oynayacağı dizide İstanbul’un ünlü kabadayılarından Galatalı Eşref’i canlandıracak.

Senaryosunu Esen Ali Bilen, Emre Erkan ve Ece Umay Mit’in yazdığı dizinin çekimlerine bu ay başlanması planlanıyor.

Üç kızı bulunan Eşref’in ailesinde ve mahallesinde yaşayacağı çatışmaları ekrana taşıyacak dizi, eylül ayında seyirciyle buluşacak.

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