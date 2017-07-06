Adını ilk kez 2010 yılındaki 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' adlı dizide Jale karakteriyle duyuran güzel oyuncu Elçin Sangu, son olarak Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yakalamıştı. Başarılı oyuncunun Kanal D'de başlayacak olan bir dizi projesinde rol alacağı iddia edildi. Oyuncunun hayranları, yeni projeyi heyecanla beklemeye başladı.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğretimi İstanbul'da tamamlayan Sangu, üniversite eğitimini ise Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra ise İstanbul'a dönmüş ve 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu olarak kazanmıştır.

DİZİ KARİYERİ

Sangu, adını ilk kez 2010 yılındaki "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizisindeki 'Jale' karakteriyle duyurdu. Daha sonra ise, 2012'de 'Aşk Kaç Beden Giyer' adlı projede 'Nehir' karakterine hayat veren Sangu, o yıl bir kahve markasının da reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu 2013 yılında, 'Bir Aşk Hikayesi' dizisinin 'Eda'sını canlandırdı.

2014 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah ile 'Kurt Seyit ve Şura'da boy gösterdi. 'Güzide' karakterini canlandıran Sangu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güzel oyuncu, 'Kurt Seyit ve Şura'dan sonra Kadir Doğulu ile 'Sevdam Alabora' dizisinde rol aldı. Ancak bu proje, reytinglerinden dolayı 4. bölümden sonra ekranlara veda etti.

Sangu, 2015 yılında yayın hayatına başlayan 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Defne' karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yakaladı.