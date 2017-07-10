Tanıtımları büyük ses getiren Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Rüya’nın üçüncü tanıtımı ile birlikte yayın günü de belli oldu. 18 Temmuz Salı günü saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyicileriyle buluşacak olan dizide Elif ve Bulut’un tüm zorluklara göğüs geren, tutkulu aşk hikayesi ekrana taşınacak. İki sevgilinin tüm planlara ve kötülüklere karşı neler yapacağının heyecanla beklendiği Rüya’nın yeni tanıtımı da büyük beğeni topladı. Bulut’un, “oğlum ben aşık oldum galiba ya çok dürüst, çok akıllı ve çok güzel” diyerek Elif'e olan hayranlığını dile getirdiği sahneler iki gencin yaşayacakları büyük aşkın sinyallerini verdi. Umudunu kaybeden Elif’in yaşadığı zorlukların da yakından hissedildiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi.

ELİF-BULUT-ALAZ ÜÇGENİNDE NELER OLACAK?

Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır. Elif'in bu sonsuz aşkı yaşamaya hakkı yoktur ancak Bulut Giray da Elif'i kolay kolay bırakacak bir genç değildir.

İki aşığın önündeki engeller bununla da bitmez. Bulut'un babasının yıllar önceki ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın tüm ailenin hayatını mahvedecek planları vardır. Peki, bu iki sevgili tüm bu planlara ve kötülüklere karşı ne yapacaklardır?

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

Rüya, 18 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

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