İki Yalancı 2. son bölüm fragmanında Serkan ve Duygu'yu bekleyen macera ne?

Kanal D'nin Tükenmezkalem imzalı dizisi İki Yalancı 2. yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde tekne gezintisine çıkan Serkan ve Duygu, teknenin bozulmasıyla adada mahsur kalıyor. Peki, ikiliyi bekleyen macera ne? İşte İki Yalancı 2. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İKİ YALANCI 2. SON BÖLÜMDE SERKAN VE DUYGUYU MACERA BEKLİYOR

Takipçileriyle 2. randevusuna çıkacak olan İki Yalancı'da olaylar şöyle gelişecek: Aşk, bacayı sardı! Duygu ve Serkan arasında yalanlarla başlayan hikayede ikili birbirlerine kayıtsız kalmıyor. Duygu, Serkan'ı ve Serkan'da, Duygu'yu düşünmeden bir gün geçirmiyor. En yakın arkadaşları da ikiliyi destekleyince sadece birbirlerine itiraf etmeleri kalıyor; fakat, önlerinde yalanlarla döşedikleri hayatları büyük engel oluşturuyor! Naci ve Cenk ise, Burcu'yu etkilemenin derdine düşüyor.

Geçirdikleri zaman boyunca birbiriyle iyice yakınlaşan ikili bu oyunu sürdüremeyeceklerini anlayıp gerçeği söylemek için buluşurlar. Fakat, ikisi de beklemedikleri bir şekilde yeni bir yalanın içinde kendilerini bulurlar.

İKİ YALANCI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan ve Cenk çalıştıkları tamirhaneden kovulunca, Bodrum’a arkadaşları Naci’nin yanına giderler. Bodrum gecelerine eğlenmek için çıktıklarında Duygu ile tanışan Serkan; Cenk ve Naci’nin uydurduğu yalanlar sonucunda kendini bir iş adamı olarak tanıtır.

Aynı zamanda Duygu da arkadaşı Burcu’nun söylediği yalanlara ortak olmak zorunda kalır. Kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan ikili gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler.

İKİ YALANCI GENEL HİKAYE

Evlilik hayalleri kurduğu çocukluk aşkı tarafından para uğruna terk edilen Serkan ve işinden atılıp evdeki baskıdan bunalan Duygu, birbirlerinden habersiz Bodrum’un yolunu tutarlar. Yaşadıkları hayattan kurtulmak için kolay yoldan zengin olmanın hayallerini kuran arkadaşlarının ısrarlarıyla, kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan ikili gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler. Söyledikleri yalanlar ayaklarına dolanıp ayrılmak zorunda kalana kadar tozpembe olan bu aşk, imkânsız bir kara sevdaya dönüşüp Serkan ve Duygu’nun yollarını ayıracaktır. Ta ki, başka bir yerde başka yalanlarda karşılaşana dek...

İKİ YALANCI OYUNCULARI

Keremcem (Serkan), Yağmur Tanrısevsin (Duygu), Serhan Arslan (Naci), Hazal Şenel (Burcu), Koray Erkök (Cenk), Pınar Karaman (Esra), Ahmet Kayakesen (Alp), Rahmi Dilligil (Cemil), İnci Şen (Merhamet), Şebnem Gürsoy (Melike), Tuna Arman (Gülsüm), Simay Küçük Tuna (Seren), Selçuk Sazak (Mümtaz), Erol Aydın (Mehmet), Aykut İspir (Burhan), İlsu Olcahan Kubak (Aslı), Çınar Kaan Şimşek (Emir)

İki Yalancı