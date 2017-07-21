SHOW TV'de bu akşam 4. bölümüyle izleyiciyle buluşan Kalp Atışı, seyircilerden yine tam not aldı. Yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekranları ve sosyal medyayı sallayan Kalp Atışı için oyuncular oldukça merak ediliyor. Peki Kalp Atışı oyuncuları kimlerdir? İşte Kalp Atışı oyuncu kadrosu...

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

kalp atışı

Kalp Atışı oyuncuları

Kalp Atışı oyuncu kadrosu