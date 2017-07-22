Güldüy Güldüy Show Çocuk
TELEVİZYON

Şevket'in köy macerası

Show TV'nin sevilen programı “Güldüy Güldüy Show Çocuk”, artık cumartesi akşamları evlerimize konuk olacak. Hüseyin Turan’ın konuk olacağı programa kem gözlü Şevket'in süt ninesinin köyünde yaşadıkları damga vuracak

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:07:27 Güncelleme: 12:10:57

Sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu “Güldüy Güldüy Show Çocuk”, bundan böyle cumartesi akşamları saat 22.00’de seyirciyi ekrana kilitleyecek. Hüseyin Turan'ın sevilen türküleri seslendireceği program “İsmail patronun gözüne girmek için yılbaşı partisi düzenliyor! Patronunu ve onun eşini etkilemek ne kadar zor olabilir?” konulu skeçle başlayacak. Birbirlerini çok seven iki aile olan Bilaller ve İbrahimler Ailesi'nin hikâyesinin herkesi kahkahaya boğacağı yayına “Süt ninesini görmek için köye gelen kem gözlü Şevket, köylülerin rekorlar kitabına girebilmek için büyüttükleri dutları görürse ne olur?” konulu skeç damga vuracak. Ayrıca Güldüy Güldüy Show ekibi bu hafta, 6 adımda nasıl iyi bir evlat olunacağını izleyicilerle paylaşacak... 

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