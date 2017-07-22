Şevket'in köy macerası

Sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu “Güldüy Güldüy Show Çocuk”, bundan böyle cumartesi akşamları saat 22.00’de seyirciyi ekrana kilitleyecek. Hüseyin Turan'ın sevilen türküleri seslendireceği program “İsmail patronun gözüne girmek için yılbaşı partisi düzenliyor! Patronunu ve onun eşini etkilemek ne kadar zor olabilir?” konulu skeçle başlayacak. Birbirlerini çok seven iki aile olan Bilaller ve İbrahimler Ailesi'nin hikâyesinin herkesi kahkahaya boğacağı yayına “Süt ninesini görmek için köye gelen kem gözlü Şevket, köylülerin rekorlar kitabına girebilmek için büyüttükleri dutları görürse ne olur?” konulu skeç damga vuracak. Ayrıca Güldüy Güldüy Show ekibi bu hafta, 6 adımda nasıl iyi bir evlat olunacağını izleyicilerle paylaşacak...

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