Bir zamanların efsane dizisi Çocuklar Duymasın 23 Temmuz 2017'de ilk bölümüyle yeniden ekranlara döndü. Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın 2. yeni bölümünde Haluk'un dilini eşek arısı sokuyor. Ekip, Haluk'un bu yüzden konuşamama problemini düzeltmeye çalışıyor. İşte Çocuklar Duymasın 2. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Bora Tekay'ın oturduğu Çocuklar Duymasın 23 Temmuz 2017 tarihinde ekranlara geri döndü. Maceraların kaldığı yerden devam ettiği Çocuklar Duymasın'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın 2. yeni bölümüyle 30 Temmuz Pazar günü ekrana gelecek.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Meltem, Haluk'u romantikleştirmek için elinden geleni yapıyor; Dominant Teyze Gönül ile Zero Tuna ise nispet yaparmışçasına aşklarını yaşıyor!

Gönül ile Tuna, çocuklarıyla kuşak farkı yaşarlar ve birbirlerini anlamakta güçlük çekerler. Hüseyin ile Emine'nin bol koşuşturmalı ilişkisi, Hüseyin'in annesi Kadriye'nin gelişiyle bambaşka bir şekle dönüşür. Hüseyin ile Şükrü'nün arkadaşlığı ise kaldığı yerden devam etmektedir.

Uzun bir süredir iş dünyasından ayrı kalmak isteyen Taş Fırın Haluk’a, Fıs Fıs İsmail’in şirketinde ihtiyaç vardır. Önemli bir proje için Haluk’un işe geri dönmesini isteyen İsmail Bey, Haluk’u ikna etmeye çalışır. Haluk’un, bu zamana kadar hiç kimsenin sözleşme imzalatamadığı Bilinçli Osman’ı ikna etmesi gerekmektedir. Ancak bu iş göründüğü kadar kolay değildir... Haluk’u çok zor günler bekler.

Meltem, Gönül ve Tuna detoks yapmaya karar verir. Meltem, Haluk’un da detoks yapmasını isteyince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Tam bir TEOG annesi olan Gönül, Merve ve Orçun’u TEOG kampına alır. Sürekli test çözmesi gereken çocuklara internet yasaklanır.

Öte yandan Emine’nin başı, kayınvalidesi Kükrek Kadriye ile beladadır. Sosyal medyaya düşen Çaycı Hüseyin öldü haberleri ortalığı karıştırır. Gönül, bir eski dostlar yemeği organize eder. Bu yemeğe tüm eski dostlar davetlidir. Dekolte kafa Selçuk’un saç ektirip ektirmediği ve kendisinden yirmi beş yaş küçük genç sevgilisi büyük bir merak konusudur...

çocuklar duymasın