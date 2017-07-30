Değiştir Bakalım
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Değiştir Bakalım oyuncuları ve konusu

Değiştir Bakalım konusu

2016'da vizyona giren Değiştir Bakalım filmi dün TV'de yayınlandı. Peki, Değiştir Bakalım konusu ne? Değiştir Bakalım oyuncuları kimler?

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:25:45 Güncelleme: 12:30:14

Yönetmenliğini Eda Fatma Gürbüz'ün yaptığı 'Değiştir Bakalım' adlı sinema filmi dün Star TV'de ilk kez yayınlandı. Sinemaseverler, Değiştir Bakalım filminin oyuncularını ve konusunu merak ediyor. Peki, Değiştir Bakalım konusu ne? Değiştir Bakalım oyuncuları kimler?

DEĞİŞTİR BAKALIM KONUSU NE?

Kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin başlangıcı olur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere bile kadınlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Kasabada kadın-erkek ilişkisi ekseninde eğlenceli ve komik durumlar ortaya çıkacaktır.

DEĞİŞTİR BAKALIM OYUNCULARI

Komedi türü olan 'Değiştir Bakalım' adlı sinema filmi 23 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi. Dün Star TV'de ilk kez yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Arman Kutman yer alıyor.

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