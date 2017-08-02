Meryem 1. bölüm fragmanı ve Meryem oyuncuları!

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Ayşa Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Meryem dizisi, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Peki Meryem dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacak? Meryem oyuncuları kimlerdir? İşte Meryem 1. bölüm fragmanı ve Meryem oyuncu kadrosu...

BİR GECE YAĞMUR BAŞLAR VE HAYATLAR DEĞİŞİR...

Oktay, sonunda savcı olacaktır. Sevgilisinden akşam yemeği daveti alan Meryem ise evlilik teklifi alacağını düşünerek havalara uçar. Meşhur Sargun Holding’in veliahttı Savaş Sargun da sevgilisine evlenme teklif etmeye hazırlanmaktadır. Babası Sevinç ile evlenmesine karşıdır ama Savaş babasının lafı ile aşkından vazgeçecek bir adam değildir.

Oktay’ın kullandığı araç Savaş’ın nişanlısına çarpar ve onu ölüme terk eder. Oktay’ın kariyeri için endişelenen Meryem, işin içinde bir ölüm olduğunu bilmeden suçu üstlenir. Savaş ise sevgilisinin katili zannettiği Meryem’e hayatı zindan etmeye kararlıdır...

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerinde: Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı senaryosunu Emre Özdür‘ün kaleme aldığı, müziklerini ünlü müzisyen Kıraç’ın yaptığı; Meryem’in yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

MERYEM DİZİ KONUSU

Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş...

Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.

Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar...

MERYEM OYUNCU KADROSU

FURKAN ANDIÇ (Savaş Sargun karakteri)

AYÇA AYŞİN TURAN (Meryem Akça karakteri)

CEMAL TOKTAŞ (Oktay Şahin karakteri)

AÇELYA TOPALOĞLU (Derin Berker karakteri)

BESTEMSU ÖZDEMİR (Beliz Bilen karakteri)

UĞUR ÇAVUŞOĞLU (Yurdal Sargun karakteri)

SERENAY AKTAŞ (Burcu Aktar karakteri)

KENAN ACAR (Güçlü Tekiner karakteri)

SEMA ÖZTÜRK (Tülin Sargun karakteri)

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Meryem 1. bölüm fragmanı

Meryem oyuncuları