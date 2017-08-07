Kalp Atışı 7. bölüm fragmanında Eylül, Mehmet'e müdahale ediyor! Kalp Atışı oyuncuları

SHOW TV'nin büyük beğeni toplayan Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Atışı'nın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Atışı'nın yeni bölüm fragmanında Eylül, kanlar içinde kalan Mehmet'e müdahale ediyor. Yeni bölümde Mehmet ölecek mi? İşte Kalp Atışı 7. bölüm fragmanı, yeni bölüme dair detaylar ve Kalp Atışı oyuncuları...

KALP ATIŞI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE MEHMET YAŞAYACAK MI?

Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı ve Cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

Mehmet’i kanlar içerisinde yerde gören Eylül’ün ağlayarak Mehmet’e müdahale etmeye çalıştığı ve yıllar sonra karşısına çıkan babasına tepki gösterdiği tanıtımda; Eylül’e hazırlanan sürpriz büyük merak uyandırdı. Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yedinci bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MEHMET'E ARABA ÇARPTI!

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelen altıncı bölümünde;

Ali Asaf’ın evlenme teklifi sırasında Serdar’dan gelen beklenmedik telefonla sarsılan Eylül, babaannesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için Serdar’ı bulmaya çalıştı. Apar topar hastaneye giden Eylül, Oğuz’dan Serdar’ın öldüğünü öğrendi. Serdar’ın ölümü Ali Asaf’ın kafasını karıştırırken, Ziyanur’u çok şaşırttı.

Süleyman ise Eylül’den kurtulmak için Ziyanur’a baskı yapmaya devam etti. Ali Asaf’ın müdahale ettiği trafik kazası sonucunda annenin, çocukları arasında vermek zorunda olduğu karar izleyenleri derinden etkiledi. Ali Asaf, Serdar’ın şüpheli ölümünü gizlice araştırarak, Eylül’ün babaannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek istedi.

Fakat Mehmet’le giden Eylül, gerçekleri öğrenemedi. Mehmet motoruyla ilerlerken, yan taraftan gelen bir araba hızla Mehmet’e çarptı. Mehmet’in motoruyla havaya uçtuğu final sahnesinde; Eylül’ün dehşet içinde kaldığı anlar büyük heyecan yarattı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 11 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 7. bölüm fragma

Kalp Atışı oyuncuları