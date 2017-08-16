Meryem 3. son bölüm fragmanında Savaş gerçekleri öğrenenecek mi?

Başrollerini Furkan Andıç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Meryem 3. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde kazanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen Güçlü, Burcu ile hareket etmek istiyor. İşte Meryem 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MERYEM 3. BÖLÜM FRAGMANINDA SAVAŞ GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

Savaş, gerçekleri öğrenmek için Meryem'i konuşturmaya çalışıyor! Oktay, Savaş'ın gerçekleri öğrenmesini engelleyebilecek mi?

Meryem'in babasına söylediği sözlerden sonra Savaş, kazayı Meryem'in işlemediğini duyar. Tüm gerçeği öğrenmek için ise onu zorla kaçırarak mutlu gelecek hayalleri kurduğu dağ evine götürür. Savaş ve Meryem arasındaki itişme sonucu Savaş yaralanır. Meryem ise onu o halde bırakamayarak yardım etmeye çalışır.

Oktay, Savaş'ın Meryem'i kaçırdığını düşünerek telaşa kapılır. Yerlerini öğrenmek için Güçlü'yü sorguya çeker. İstediğini yanıtı alamayan Oktay, fiziki müdahale de kullanmaya başlar. Burcu, savcı Oktay'ı engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Oktay, Savaş'ın gerçekleri öğrenmesini engelleyebilecek mi?

Savaş ateşlerin içinden Meryem’i kurtarır. Meryem, baygın halde onu kurtaranın Oktay olduğunu zanneder. Bu durum Oktay’ın işine gelecektir. Hastanede gözünü açan Meryem, Savaş’tan şikayetçi olmaz ama Oktay’ın baskılarına dayanamayıp Savaş için uzaklaştırma kararı çıkarttırır. Turan’ın, Meryem’in yakını olduğunu öğrenen Savaş, bu işte babasının parmağı olduğunu anlar. Meryem’den sorularının cevaplarını alana kadar peşini bırakmayacaktır. Meryem’in ağzından laf alamayan Savaş, Meryem’i kaçırır. Oktay deliye döner. Sırrının açığa çıkacağını düşünen Oktay, her şeyi yapabilecek durumdadır.

MERYEM 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meryem, 8 yıla kadar özgürlüğünden mahrum kalma durumuyla karşı karşıya kalıyor! Oktay, Meryem'i kurtarabilecek mi?

Savaş, sevdiğinin ölümüyle intikam yemini ediyor. Kazayı yapan kişi olarak Meryem'i bildiği için onunla yüzleşiyor.

Meryem kafasında tüm soru işaretleri ile içeridedir artık. Yurdal Sargun, Meryem’in içerde rahat etmemesi için elinden geleni yapacaktır, Meryem tehlikededir. Babasının yoğun bakımda olduğunu öğrenir ve perişan olur...

Oktay babasının yanında olacağı vaadiyle Meryem’in güvenini tekrar kazanır. Arif’in arkadaşı müsteşar Turan Ersoy olanları duyunca İstanbul’a gelmeye karar verir. Oktay, yaptıklarının ortaya çıkmaması için Meryem’in babasını etkisiz hale getirmeye çalışır. Turan Ersoy, Meryem’in dışarı çıkması için çabalayacaktır şayet Meryem hapishaneden çıkarsa hayat hiç de sandığı kadar kolay olmayacaktır.

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.