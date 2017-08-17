Beni Affet ne zaman başlayacak? Beni Affet yeni sezon ne zaman?

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve hafta için her gün yayınlanan Beni Affet dizisi 1207. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Beni Affet dizisinin severleri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, Beni Affet ne zaman başlayacak?

BENİ AFFET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Şeyma Korkmaz, Murat Danacı, Gaye Turgut ve Mert Altınışık gibi isimlerin yer aldığı Star Tv'nin hafta içi her gün yayınlanan dizisi Beni Affet'in yeni sezon tarihi araştırılıyor. 1207. bölümüyle sezon finali yapan Beni Affet dizisi yeni sezona Eylül ayında başlayacak.

BENİ AFFET SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Yaman, Feride’yi bulmak için çırpınır. Cüneyt, Melis’in küçük bir ihmali sayesinde Feride’nin kaçırıldığı yere doğru yola çıkar. Feride, bebeğini kurtarmak için Cüneyt mi, Feride mi yoksa Yaman mı Melis’in istediği her şeyi yapar. Melis sözünü tutmaz ve silahını ateşler. Namlunun ucundaki ismin Cüneyt mi, Feride mi yoksa Yaman mı olduğu merak konusudur. Sıla, Murat’ın sözlerini kaldıramaz ve şok edici bir hamle yapar. Zühre evi terk eder, ancak Osman’ın kaybı bir tek sevdiği kadınla sınırlı kalmaz.

Ateş ve bütün aile ağır yaralı olan Gülüm’e yardım etmek için çırpınır. Ateş, sonunda Murtaza’dan bütün hıncını aldığını düşünür. Ancak Murtaza bütün aileyi bir odaya kilitler. Son darbesini de yaparak Bahar, Şahin, Sevgi, Galip ve Gülüm’ü acı dolu bir sona mahkûm etmek ister. Ateş’in çabası ailesini kurtarmaya yetecek midir? Kader’e söz geçiremeyen Mahir onu kaçırır. Kader ise ona kan kusturmaya ant içmiş Yiğit’le evlenmekte kararlıdır.

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Beni Affet dizisi