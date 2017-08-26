Güldüy Güldüy Show Çocuk bu akşam Show TV ekranlarında

SHOW TV’nin kahkaha garantili programı ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’, her cumartesi olduğu gibi takipçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Sümer Ezgü’nün oğlu Ozan’la konuk olacağı programda yetenekli minikler, sevilen şarkıları mizansenler eşliğinde seslendirecek.

OĞLUYLA SAHNEDE

Kahkaha makinesi “Güldüy Güldüy Show Çocuk”ta sevilen şarkıcı Sümer Ezgü, sahneye oğluyla birlikte çıkacak.

Tiyatro ortamında seyircili çekilen “Güldüy Güldüy Show Çocuk”un bu haftaki bölümüne, programa oğlu Ozan Ezgü ile katılan Sümer Ezgü damga vuracak. Oğluyla birlikte bir skeçte rol alacak sanatçı, seslendireceği türküylü kulakların pasını silecek. Akıllı telefon kullanmak istemeyen Aysel’in gördüğü tepkileri konu alan skeçle başlayacak program, “Milli maçı erkek erkeğe izlemek isteyen Samet, İbrahim ve Mesut’un maç keyifleri ne kadar sürecek?” sorusunun yanıt bulacağı skeçle devam edecek. Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncularının sevilen şarkıları komik mizansenler eşliğinde söylecekleri anlarda eğlence tavan yapacak.

Güldüy Güldüy Show Çocuk