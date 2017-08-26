Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi'nin paylaştığı Kalbimdeki Deniz, 34. bölümüyle 17 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri, merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Kalbimdeki Deniz ne zaman başlayacak? Kalbimdeki Deniz yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Mirat ve Deniz'in hikayesini konu edinen Kalbimdeki Deniz, 34. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finalinin ardından yeni sezon için de bekleyiş sürüyor. Dizinin takipçileri, merakla "Kalbimdeki Deniz yeni sezonu ne zaman başlayacak?" diye soruyor.

Kalbimdeki Deniz'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir bilgi yok ancak tahminlere göre Kalbimdeki Deniz yeni sezonu Eylül ayında başlayacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Deniz'in kızına Mirat'la aşık olduklarını ve evlenmeyi düşündüklerini söylemesiyle, evdeki dengeler alt üst olur. Ece bu ilişkiye engel olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Şebnem, Alihan'ı durdurabilmek için çaresizce bir çılgınlık yapsa da; Alihan Kıbrıs'ı terk ederek İstanbul'a döner.

Babasıyla aylardan sonra hasret gideren Ece, ona annesinin Mirat'la evlenmeyi düşündüğünü söyler. Nejat'ı kaybetmek istemeyen Hülya, ona bir oyun oynayarak Emine'yle aralarını bozmayı dener. Alihan'ın sorduğu hesaptan sıyrılmayı beceren Hülya, dünyasını başına yıkacak bir şok yaşar.

Civan'ı takip eden Şirzat, onun Diyar'la buluştuğunu görür ve silahını ateşler. Volkan'ın dolduruşu Ece'yle gelecek planları yapan Mustafa'yı sarsarken, mezuniyet töreninde karşılaştığı şeyle şok olur. Turgut'la nikah tazelemeyi kabul eden Fikriye, hatırlamaya başladığı şeylerle sarsılır.

Ece'nin kardeşini bile kullanarak uyguladığı yoğun baskıya rağmen Mirat'la Deniz aşklarına ve gelecek hayallerine sarılırlar. Mirat'ın evlenme teklifini kabul eden Deniz'i finalde asla düşünemeyeceği şok bir sürpriz beklemektedir.

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Özge Özberk (Deniz Öztuna karakteri)

Kutsi (Mirat Yavuz karakteri)

Yeşim Ceren Bozoğlu (Fikriye Yılmaz karakteri)

Hakan Eratik (Alihan Öztuna karakteri)

Sebahat Kumaş (Diyar Sarıkaya karakteri)

Nazlı Pınar Kaya (Figen Yılmaz karakteri)

Güzin Usta (Cemile Şahin karakteri)

Hakan Vanlı (Nejat Aksal karakteri)

Batuhan Ekşi (Mustafa Tarhan karakteri)

Devin Özgün Çınar (Hülya Aksal karakteri)

Çağlayan Doruk Ozanoğlu (Ozan Öztuna karakteri)

Hazal Adıyaman (Ece Öztuna karakteri)

Zeynep Aydemir (Şebnem Başaran karakteri)

Kalbimdeki Deniz

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