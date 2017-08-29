Adı Efsane 29. son bölüm fragmanı! Adı Efsane final yapıyor!

Oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı, Şenay Gürler, Hakan Ummak, Kaan Sevi ve Özgü Kaya gibi isimlerin yer aldığı Adı Efsane, 29. bölümüyle bu akşam final yapıyor. Peki Adı Efsane final bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

FİKO, SİBEL'E EVLENME TEKLİFİ EDİYOR

Fikret, Sibel’i içine düştüğü tuzaktan kurtarmayı başardıktan sonra onu kendi evine götürür. Sibel yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulamaz. Fikret’in bütün gece bir an bile yanından ayrılmasını istemez.

Birlikte geçirdikleri bu gece Fikret ve Sibel aşkı için gün doğumu demektir. Fiko, sonunda büyük aşkı Sibel'e evlenme teklif eder. Bu teklifi ise, hayatlarında dönüm noktası olacak maçta yapar.

Naz, doğum gününde, Sinan'ın babası olduğunu öğrenmiştir. Peki Naz, bu gerçekliği kabullenebilecek midir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Adı Efsane'nin bir önceki hafta ekrana gelen 28 bölümünde Reyhan, Sinan’ın Almanya’ya dönmesini önlemek için hayatının sırrını söyler.

Tayfa, Sadık’ın yumruğundan sonra yerde hareketsiz yatan Kıvanç’ın durumu karşısında yeni bir sınavdan geçmektedir. Bu sınavı tayfa mı; yoksa, Kıvanç mı kazanacaktır?

Sadık’ın Naz’a yazdığı mektubu bilen tek kişi olan Ali, arkadaşını içinde bulunduğu durumdan kurtarırken kendi hayatında beklenmedik bir sürpriz olur. Mercan ve Ali’yi karşı karşıya getiren bu sürpriz herkes tarafından mutlulukla karşılanır.

Reyhan ise, Sinan’ın Almanya’ya dönmesini önlemek için hayatının sırrını söyler. Sinan, Naz hakkındaki gerçeği öğrenmesinden sonra nasıl hareket edecek?

Çiler, Sibel’in gönderdiği mesajdan sonra Fikret’le önemli bir konuşma yapar. Bu konuşmadan sonra Fikret’in kafasını kurcalayan bütün sorular cevap bulur.

Adı Efsane

Adı Efsane final

Adı Efsane 29. bölüm fragmanı

Adı Efsane final bölümü fragmanı