Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 10. bölüm tanıtımı yayınlandı. Silahlı saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan Eylül’ün hastadan kurtulmaya çalıştığı; kalbinden vurulan Bahar’a acil müdahale edildiği, tüm bunlar olurken saldırganın hastanede tehlike saçmaya devam ettiği tanıtım heyecan dolu sahneleriyle merak uyandırırken;



İşte " Kalp Atışı"nın 10. bölüm tanıtımı!





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Kalp Atışı 10. bölüm

Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

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Eylül’ün, “Adı Ali Asaf… Sevmekten yorulmayan, hiçbir şeyden korkmayan; sanki dünya yansa ben ona sığınsam, o beni korurmuş gibi!” sözleri dikkat çekti. Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın onuncu bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen dokuzuncu bölümünde Ali Asaf ve Eylül’ün yaşadıkları romantik dakikalar, arabalarının çalınmasıyla bozuldu. Esma, paralarını çalarken yakaladığı Mehmet’in ona saldırmasıyla büyük bir şok yaşarken, Eylül’den istediği karşılığı alamayan Oğuz yıkıldı. Annesi ile ağabeyini öldürerek hastaneye gelen ve düşüncelerini kontrol edemeyen bir hasta tehlikeli davranışlarıyla Eylül’ün dikkatini çekti.Hastanın babasını vurmasıyla sarsılan Eylül’ün yine en büyük destekçisi Ali Asaf oldu. Eylül babasına duyduğu öfkeyi anlatmak isterken, Ali Asaf’a aşkını da itiraf etti. Bu sırada çatıya çıkarak her yere ateş eden hasta, hastaneyi savaş alanına çevirdi. Ali Asaf, Bahar ve Oğuz hayatlarını tehlikeye atarak servis araçlarıyla kaza yapan çocuklara yardım etmek istedi. Çocukları hastaneye taşımak isterken Bahar’ın kalbinden vurulduğu ve hastanın silahını Eylül’e doğrulttuğu final sahnesinde nefesler tutuldu.Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 8 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!