Mağdurlara mesleki eğitim yolda

HABERTÜRK, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Bakanlar Kurulu’na sunduğu Mağdur Hakları Tasarısı’nın ayrıntılarına ulaştı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre tasarıda, son dönemde sıkça gündeme gelen cinsel istismar saldırılarına yönelik yaraları sarmak üzere maddi boyutu da bulunan önemli bazı tedbirler öngörüldü. Buna göre; ihtiyaç sahibi ağır şiddet (kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel saldırı, işkence) mağdurlarına maddi yardımda bulunulacak, mağdurlar meslek sahibi yapılacak. Kamu görevlisi mağdur başka kente gitmek zorunda kalırsa, tayini kolaylaştırılacak. Özel sektörde çalışan ve yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan mağdurlar, gittiği şehirlerde benzer işlere yerleştirilecek. Saldırgan tahliye olduğunda mağdura bilgi verilecek; İçişleri Bakanlığı tedbir alacak. Tasarı, mağdurlara dönük hizmetlerin yürütülmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı, 139 adliyede de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kurulmasını öngörüyor. Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan tasarıda suç mağdurları “Tüm suç mağdurları”, “Kırılgan grup”, “Ağır şiddet mağdurları” olarak 3 ayrı gruba ayrıldı.

TÜM SUÇ MAĞDURLARI

Adalet Bakanlığı’nın tüm suç mağdurlarına dönük aldığı önlemler şöyle:

-Suç mağdurları, kolluk birimleri ve müdürlüklerce (Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri) bilgilendirilecek ve yönlendirilecek.

-Yargılamanın zorunlu kıldığı haller dışında şüpheli veya sanıkla mağdurun temasını önleyici tedbirler alınacak.

-Mağdura, ihbar veya şikâyetine ilişkin yazılı bir belge verilecek.

-Dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle başka bir yere gidilmesi halinde, mağdurun masrafları devletçe karşılanacak.

-Suç nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan ve sağlık güvencesi bulunmayan mağdurlara gereken işlemler yapılacak.

KIRILGAN GRUP

Tasarı; yaşı, cinsiyeti, engeli, fiziksel ve ruhsal durumu nedeniyle suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği değerlendirilen mağdurlar ile çocukların da aralarında bulunduğu “kırılgan grup”ta yer alanlara ilişkin de şu düzenlemeleri içeriyor.

-Mağdur ifade sürecine hazırlanacak.

-Mağdurun ifadesi alınırken yanında uzman bulunacak.

-Sosyal inceleme raporu hazırlanacak.

-İhtiyaç duyan mağdurlara talepleri halinde psiko-sosyal sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilecek.

-Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan mağdurlar ilgili kurumlara yönlendirilecek.

-Fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan kırılgan gruba dahil kişilerin ifade ve beyanları özel ortamlarda (adli görüşme odaları) alınacak.

-Korunma ihtiyacı olan çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler, Aile Bakanlığı’na bildirilecek.

-Diğer kanunlarca koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilemeyen mağdurlar hakkında mülki idare amirinden tedbir kararı alınabilecek.

ÖZEL BİRİM KURULUYOR

Tasarı, mağdurlara dönük hizmetlerin yürütülmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı, ağır ceza merkezi olan 139 adliyede de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kurulmasını öngörüyor.

AĞIR ŞİDDET MAĞDURLARI

Tasarı; kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel saldırı ve işkence gibi “ağır şiddet” mağdurlarına ilişkin de şu düzenlemeleri içeriyor:

-Bu mağdurlara, maddi yardımda bulunulacak.

-Meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenecek.

-Mağdur kamu görevlisi ve yerleşim yerini değiştirmiş ise görev yeri de değiştirilecek.

-Özel sektörde çalışan ve yerleşim yerini değiştiren mağdurların benzer işlerde çalışmaları sağlanacak.

-Saldırganın cezaevinden çıkmasına ilişkin bilgi, İçişleri Bakanlığı ile paylaşılacak, gerekirse kolluk birimlerince mağdura da bilgi verilecek.

-Yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan mağdurların aynı türde eğitim veren okullara devam etmeleri, rehberlik hizmeti almaları sağlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER