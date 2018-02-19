Aydın'daki FETÖPYD'nin çatı davasında 'il imamı' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Abubekir K.'nin (Kalkan) ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Abubekir K.'nin savunma yaparken söylediği, O zamanki devlet devlet değil miydi yoksa şimdiki devlet mi devlet sözleri üzerine mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, Sen savunmanı yap, burada konferans verme, şov yapma diyerek sert çıktı.
FETÖ/PDY'nin Aydın çatı davasının 4'üncü duruşması, Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda başladı.
30'u tutuklu 68 sanıklı davada 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen tutuklu sanık Abubekir K. ifade verdi. Firari sanıkken geçen kasım ayında Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak kente getirilen Abübekir K. savunmasında, "2013 yılında Aydın'a geldim. Özel bir şirkette müdürlük yapıyordum. Matematik öğretmeniyim. Müdürlük yaptığım için 15 Temmuz öncesi tüm işlemlerimizi biz Bank Asya aracılığıyla yapıyorduk. O zaman hiçbir yasak yoktu. Hatta 17-25 Aralık'tan sonra Özel Muzaffer Ancın Koleji (kapatıldı), devletten teşvik desteği bile aldı. Benim göreve geldiğim kurum, Aydın'da 20 yıllık bir kurumdur. Bu kurumun kurucuları ise Aydın'ın önde gelen işadamlarından oluşuyordu. O zaman bu devlet bizim yanımızdaydı. O zamanki devlet, devlet değil miydi? Yoksa şimdiki devlet mi devlet. Ben bunu anlamış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cezaevinde de büyük sıkıntılar yaşıyorum." dedi.
İHA'nın haberine göre; Abubekir K.'nin bu sözlerini Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit tepki gösterdi. Ümit, Burada savunma yapmanı istedik. Bize konferans verme. Sen sadece savunmanı yap burada şov yapma diyerek Abübekir K.'yı uyardı.
MAHKEME BAŞKANI: BEN BU İŞİ ANLAMADIM
Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock hakkında da konuşan Abübekir K., "Telefonumda ByLock yok. Kullandığım telefon bir yakınıma aittir. Şu anda da telefon numarasını hatırlamıyorum. Eğer ByLock kullanmak suçsa, neden 15 Temmuz öncesi yasaklanmadı. 16 Temmuz günü yakalamam çıkmış. Benim terör örgütü ile bir alakam yok. O gece darbeye kalkışan bir avuç insanın Allah belasını versin." diye konuştu.
Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit ise, Hem matematik öğretmeniyim diyorsun, hem de telefon numaralarını hatırlamıyorum diyorsun. Bu nasıl iş anlamadım." diye konuştu.
Duruşma diğer sanıklarının ifadesinin alınmasıyla sürüyor.
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