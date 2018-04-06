Kayseri'nin Talas ilçesinde bir çocuğun çatıya savrulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

İHA'nın haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde 2 Nisan tarihinde meydana gelen kazada Z.A.'nın yönetimindeki otomobil, yolun kenarında yürüyen 54 yaşındaki Rahime B., 10 yaşlarındaki oğlu Bilal B. ve kızı Medine B.'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Medine B. yolun kenarındaki bir evin çatısına savrulurken, Rahime B. ve oğlu Bilal B. yola savruldu.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazada ağır yaralanan Rahime B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Z.A. ise gözaltına alınmıştı. Kaza sonrasında hakkındaki işlemler tamamlanan Z.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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