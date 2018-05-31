Mahkemeden kadına şok ceza!

İstanbul'da 6 Temmuz 2011 tarihinde iddiaya göre F.Ö., kendisini aldattığını öne sürerek 24 yıllık kocası H.A.Ö.’den anlaşmalı olarak boşandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre protokolde taraflar birbirinden maddi-manevi tazminat, nafaka veya katkı payı adı altında herhangi bir para talep etmedi. Ancak 5 Eylül 2014’te F.Ö., Anadolu 17. Aile Mahkemesi’nd dava açarak boşanma protokolünün iptalini istedi.

60 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

F.Ö., dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını boşandıktan 3 yıl sonra öğrendiğini, protokol kararlaştırılırken kendisini yoğun ruhsal ve fiziksel baskı altında hissettiğini söyledi. F.Ö., eski eşinden 60 bin TL maddi ve manevi tazminat talep etti. Davalı H.A.Ö. ise babasına ait olan evden çıkmasını istemesi üzerine F.Ö.’nün şantaj olarak bu davayı açtığını iddia etti.

Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sonucunda mahkeme, aldığı kararda, F.Ö.’nün eşinin kendisini aldattığını boşanma davasını açarken de bildiğine dikkat çekti. Davacının haksız olduğunu bildiği halde kötü niyetli olarak dava açtığını belirten mahkeme, F.Ö.’nün kişisel husumetlerinden ötürü eski eşini mahkemelerde süründürmeyi amaç edindiğini vurguladı. Kararda, “Ülkemizde yargılamanın uzun sürmesinin bir nedeni de gereksiz açılan davalardır. Kötü niyetli olarak açılan davaların yaptırımsız bırakılması düşünülemez” denildi. Mahkeme, F.Ö.’yü bu gerekçelerle 5 bin TL disiplin para cezasına çarptırdı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER