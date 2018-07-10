Mucize 2 filmi için hazırlıklarına devam eden Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya üzerinden uyarı yaptı:



DUYURU ! “Mucize 2” filminin adını kullanarak, Ege Bölgesinde insanları “Sizleri filmde oynatacağız” vaatleriyle aldatan, başta BCA cast ajansı ve aynı söylemi kullanan başka ajansların filmimizle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Mucize 2 filmi için yardımcı oyuncu seçimi ilgili tek yetkili Cem Ajans’tır. Filmimizde rol almak isteyen herkes ücretsiz olarak Cem Ajans’a başvurularını yapabilirler. Saygılarımızla Boyut Film.

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