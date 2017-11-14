‘Maide’nin Altın Günü’ filmi için geri sayım başladı!

Ezgi Mola’nın yarattığı Maide Teyze karakterinin maceralarını konu alan ‘Maide’nin Altın Günü’ filminin fragmanı ve afişi görücüye çıktı.



HT Magazin’de yer alan habere göre, Maide’nin, altın gününde çalınan aile yadigârı altınını bulmak için atıldığı eğlenceli maceraları perdeye taşıyacak olan film, 8 Aralık’ta seyirciyle buluşacak.

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